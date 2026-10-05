باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور، میثم ایران‌نژاد - محمداله‌داد، مدیرعامل توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر که در روز دوازدهم مهرماه من خدمت شما صحبت می‌کنم، هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین انرژی برای مشترکان نداریم.

او افزود: در نیمه دوم سال، ان‌شاءالله اگر سوخت به میزان مورد نیاز نیروگاه ما تأمین شود، حتماً تأمین برق به طور کامل انجام خواهد شد.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: استحضار دارید که در تابستان نیاز مصرف ما تا ۷۵ هزار مگاوات هم افزایش پیدا می‌کند، ولی در زمستان حداکثر ما ۴۸ هزار مگاوات در اوج بار مصرف تقاضا داریم که ان‌شاءالله نیروگاه‌های ما در صورت تأمین سوخت، محدودیتی برای تأمین برق نخواهد داشت.