یک مقام آمریکایی گفت واشنگتن به عربستان در مقابله با حملات انصارالله یمن کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت که واشنگتن در زمینه برنامه‌ریزی، تبادل اطلاعات و سوخت‌رسانی هوایی، از عربستان برای مقابله با حملات انصارالله یمن حمایت می‌کند.

این مقام آمریکایی اظهار داشت که عربستان از توانمندی‌های آمریکا در زمینه سوخت‌رسانی هوایی برای دفاع از حریم هوایی خود و حمایت از نیرو‌های مخالف انصارالله استفاده می‌کند.

وی افزود حدود ۲۰۰ مشاور آمریکایی در مراکز برنامه‌ریزی عربستان حضور دارند و به ارائه مشاوره و کمک به نیرو‌های سعودی برای اجرای عملیات هدف‌گیری با کارایی و اثربخشی بیشتر می‌پردازند.

این مقام آمریکایی در عین حال تأکید کرد که نیرو‌های این کشور در جنگ یمن مشارکت ندارند و واشنگتن اهداف مستقلی در این کشور دنبال نمی‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آمریکا و عربستان ، انصارالله
خبرهای مرتبط
المشاط: «معادلات یمن» تا پایان حملات و محاصره عربستان ادامه دارد
نشست اضطراری عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض
آکسیوس: آمریکا فعلاً وارد جنگ عربستان علیه یمن نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیانیه مشترک کشورهای عضو پیمان مکه
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
ونس: انتقال بمب‌افکن‌های آمریکا از انگلیس برای حفاظت از نیروها انجام شد
آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» فرانسه
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
آخرین اخبار
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
بیانیه مشترک کشورهای عضو پیمان مکه
ونس: انتقال بمب‌افکن‌های آمریکا از انگلیس برای حفاظت از نیروها انجام شد
آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» فرانسه
مقام آمریکایی: واشنگتن از عربستان در مقابله با حملات انصارالله حمایت می‌کند
شنیده شدن چندین انفجار در ریاض؛ فرودگاه پرواز‌ها را متوقف کرد
سه نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند
چراغ سبز آمریکا به فروش میلیاردی تسلیحات به سه کشور عربی
المشاط: «معادلات یمن» تا پایان حملات و محاصره عربستان ادامه دارد
رشتنیکوف: اختلال در هرمز تجارت جهانی را با پیامدهای طولانی‌مدت مواجه می‌کند
سقوط بالگرد نظامی نیجریه با ۳۲ سرنشین
روبیو: آمریکا نسبت به امنیت پایگاه‌های خود اطمینان دارد
سفر گوترش به پاکستان برای گفت‌وگو درباره مذاکرات ایران و آمریکا
نتانیاهو تهدید به ترورهای بیشتر در غزه کرد؛ هرتزوگ هشدار داد
ازسرگیری پرواز‌های مستقیم عراق‌ایرویز به ایران از پنجشنبه
پاریس و برلین به دنبال سازوکاری برای مقابله سریع با فشارهای اقتصادی
آرامکو: ذخایر نفت جهان به سطح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است
آمریکا نیرو و هواپیمای بیشتری به اسرائیل می‌فرستد
خسارت شدید به خط لوله شرق-غرب عربستان و توقف دوباره انتقال نفت
چرخش رای لاتین‌تبار‌ها به سود دموکرات‌ها
پیشروی نیرو‌های یمنی در تعز؛ منزل العلیمی در کنترل یمنی‌ها
عراقی‌ها به دنبال محدود کردن نفوذ آمریکا در بغداد
حملات روسیه اقتصاد زادگاه زلنسکی را به مرز فروپاشی کشاند
سانچز پارلمان اسپانیا را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد
نشست اضطراری عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض
تیراندازی در مهمانی جورجیا با ۲ کشته و ۳۵ زخمی
احتمال انتقال بخشی از نیرو‌های آمریکا از اروپا به آمریکای لاتین