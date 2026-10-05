باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت که واشنگتن در زمینه برنامه‌ریزی، تبادل اطلاعات و سوخت‌رسانی هوایی، از عربستان برای مقابله با حملات انصارالله یمن حمایت می‌کند.

این مقام آمریکایی اظهار داشت که عربستان از توانمندی‌های آمریکا در زمینه سوخت‌رسانی هوایی برای دفاع از حریم هوایی خود و حمایت از نیرو‌های مخالف انصارالله استفاده می‌کند.

وی افزود حدود ۲۰۰ مشاور آمریکایی در مراکز برنامه‌ریزی عربستان حضور دارند و به ارائه مشاوره و کمک به نیرو‌های سعودی برای اجرای عملیات هدف‌گیری با کارایی و اثربخشی بیشتر می‌پردازند.

این مقام آمریکایی در عین حال تأکید کرد که نیرو‌های این کشور در جنگ یمن مشارکت ندارند و واشنگتن اهداف مستقلی در این کشور دنبال نمی‌کند.

منبع: الجزیره