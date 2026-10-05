نخستین بسته درخواست انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی سوخت، با دستور رئیس‌جمهور، پیگیری ویژه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن و همکاری مؤثر سازمان بهینه‌سازی به بورس انرژی ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نوراله بیرانوند، عضو هیأت‌مدیره و معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن، از ارسال نخستین بسته درخواست انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی سوخت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ریلی از سوی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به بورس انرژی ایران خبر داد.

وی گفت: «با دستور رئیس‌جمهور، پیگیری ویژه وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر و مدیرعامل راه‌آهن و همکاری مؤثر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، گام مهمی برای فعال‌سازی مجدد پرداخت صرفه‌جویی سوخت پروژه‌های ریلی برداشته شد. سازمان بهینه‌سازی طی نامه‌ای به بورس انرژی، درخواست انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی سوخت مایع از محل ردیف ۲۱۴ جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را ارسال کرده است.»

 بیرانوند افزود: «این نخستین بسته در ساختار جدید، شامل عواید صرفه‌جویی سوخت ۱۶۲ کاربرگ تأییدشده مربوط به ۳۳ قرارداد سرمایه‌گذاری ریلی، به مبلغ حدود ۸۲۵ میلیارد تومان و ۱۰٫۵ میلیون دلار است. پس از بیش از یک سال وقفه ناشی از تغییرات ساختاری حوزه بهینه‌سازی انرژی، این اقدام، بیانگر پذیرش تداوم تعهدات قراردادهای پیشین و گامی بزرگ برای راه‌اندازی فرآیند جدید پرداخت است.»

 وی تأکید کرد: «همراهی رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی، مدیریت راه‌آهن و سازمان بهینه‌سازی، پیامی روشن برای سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه دارد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی و پیگیری ایفای تعهدات، مورد توجه ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است. صیانت از اعتماد سرمایه‌گذاران، پشتوانه توسعه آینده این صنعت خواهد بود.»

 معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن گفت: «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، موتور سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی است. پرداخت منظم عواید صرفه‌جویی سوخت، نقشی حیاتی در جذابیت اقتصادی تأمین لکوموتیو، واگن‌های مسافری و باری، احداث خطوط دوم، رفع گلوگاه‌ها و توسعه خطوط فرعی دارد. استمرار این پرداخت‌ها، توان سرمایه‌گذاری مجدد بخش خصوصی را تقویت می‌کند و صرفه‌جویی انرژی را به منابع افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر تبدیل خواهد کرد.»

 بیرانوند ضمن قدردانی از حمایت رئیس‌جمهور، پیگیری‌های ویژه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن و همکاری مؤثر سازمان بهینه‌سازی افزود: «ارسال نخستین بسته، آغاز مسیر جدید است. با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تکمیل مراحل انتشار گواهی‌ها و برقراری جریان منظم و قابل اتکای پرداخت را با جدیت دنبال می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در توسعه ناوگان و شبکه ریلی مشارکت کنند.»

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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