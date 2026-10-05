باشگاه خبرنگاران جوان - مهلت ثبت‌نام متقاضیان این رشته‌ها تا روز پنجشنبه؛ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ از طریق تارنمای این سازمان انجام می‌شود.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کدرشته‌محل‌های مربوط به پذیرش بدون آزمون در کنکور امسال از امروز بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار گرفته است.

متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در روز‌های فوق به تارنمای سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل) به صورت اینترنتی، اقدام کنند.

تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده و غایبِ جلسه آزمون بودند نیازی به ثبت‌نام مجدد برای رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، ندارند. این متقاضیان می‌توانند با مطالعۀ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، نسبت به انتخاب حداکثر تعداد ۱۵۰ کد رشته‌محل از رشته‌های بدون آزمون اقدام و آنها را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

چنانچه متقاضی در مرحلۀ انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته کند و مجدداً در پذیرش رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیز ثبت‌نام و انتخابِ رشته کند، فرم ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی وی باطل خواهد شد.

تکالیف متقاضیان در این مرحله:

۱- مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق تارنمای سازمان و مطالعه آن.

۳- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۴- پرداخت هزینه ثبت‌نام از طریق سامانه خرید سریال کارت اعتباری در آزمون.

۵- ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق تارنمای سازمان سنجش در زمان مقرر (از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵).

تذکرات لازم:

۱- اخذ دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده‌های ملی مهارت (فنی و حرفه‌ای) برای متقاضیان الزامی است.

۲- دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت‌نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت‌نام و انتخاب رشته برابر ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.

۳- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس معدل کتبی دیپلم برای متقاضیان شاخه نظری و معدل کل دیپلم برای متقاضیان شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان (دیپلمه‌های نظام آموزشی ۳-۳-۶، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهار ساله دبیرستان و همچنین دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی دارند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضانامه ثبت‌نام درج کنند. متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت‌نامی، از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو خواهد شد.

یادآوری: متقاضیان دیپلم فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی داشته و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در تقاضانامه ثبت‌نام درج کنند.

منبع: سازمان سنجش