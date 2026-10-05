پرونده هفته چهارم لیگ دسته یک با برگزاری ۴ دیدار باقیمانده به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان با برگزاری ۴ دیدار باقیمانده به پایان رسید.

در این دیدارها، پارس جنوبی جم با یک گل هوادار را شکست داد و به رده دوم جدول صعود کرد. پارس جنوبی جم با این برد، ۸ امتیازی شد و پس از ساپیا ۹ امتیازی و صدرنشین، در رده دوم قرار گرفت.

مس رفسنجان با نتیجه یک بر صفر آریو اسلامشهر را شکست داد و با کسب دومین برد متوالی، ۸ امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار گرفت.

بعثت کرمانشاه هم پس از شکست هفته گذشته برابر مس رفسنجان، این هفته به مسیر برد برگشت. بعثت کرمانشاه ۲ بر یک پالایش نفت بندرعباس را شکست داد و با ۷ امتیاز در رده چهارم ایستاد.

در دیگر بازی این هفته نیز نیروی زمینی و مس کرمان به تساوی بدون گل رسیدند.