نیروی دریایی فرانسه از وقوع آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای خبر د. اد

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نیروی دریایی فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که صبح امروز آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» در پایگاه دریایی تولون رخ داده است. شبکه تلویزیونی BFMTV این خبر را گزارش کرد.

نیروی دریایی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آتش‌سوزی که صبح رخ داده بود، چند ساعت بعد مهار شد.

در این بیانیه آمده است: «هیچ‌کس آسیب ندیده و هیچ‌گونه تأثیری بر تأسیسات هسته‌ای این ناو مشاهده نشده است.»

بر اساس این بیانیه، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که آتش‌سوزی احتمالاً «در پی عملیات برش با مشعل» ایجاد شده است.

نیروی دریایی فرانسه همچنین تأکید کرد که تحقیقات درباره علت حادثه همچنان ادامه دارد.

ناو هواپیمابر «شارل دوگل» از اواخر ماه اوت در لنگرگاه تولون مستقر بوده و تحت یک «توقف فنی» قرار دارد. انتظار می‌رود این ناو تا اوایل ماه دسامبر در این محل باقی بماند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ناو هسته ای ، فرانسه ، آتش سوزی
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