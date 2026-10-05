رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از تغییر رویکرد جشنواره شهید رجایی با محوریت «طلوع ایثار» و تقدیر از نیروهای گمنام و ایثارگر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در جریان جشنواره شهید رجایی، از تغییر رویکرد بنیادین در نحوه ارزیابی و تقدیر از نیرو‌های کارآمد خبر داد. 

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تمرکز جشنواره عمدتاً بر تقدیر از مدیران و روسای دستگاه‌ها بوده است، تأکید کرد که امسال با نگاهی متفاوت، از زحمات کارمندان، کارگران و تمامی افرادی که در دوران جنگ و در کنار وظایف جاری، نقش فداکارانه‌ای ایفا کرده‌اند، تجلیل شد.

سپهری با اشاره به شعار «طلوع ایثار» در جشنواره امسال، این رویکرد را یک ضرورت انسانی، اداری و اخلاقی دانست و گفت: وظیفه ما بود که ماهیت جشنواره را تغییر دهیم تا جامعه خدمت‌گزار و ایثارگران گمنامی که معمولاً دیده نمی‌شوند، در کانون توجه قرار گیرند. این تغییر رویکرد، بازخورد بسیار مثبتی در میان دستگاه‌های اجرایی داشته است.

وی در ادامه با تشریح فرآیند انتخاب برگزیدگان افزود: برای حفظ شفافیت، فرآیند شناسایی افراد بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده و با بررسی دقیق مستندات صورت گرفت. در این راستا، ۸۰ نفر توسط دستگاه‌ها معرفی شدند که پس از بررسی‌های متعدد، ۱۳ نفر از برگزیدگان نهایی که کاملاً با شاخص‌های مدنظر مطابقت داشتند، انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با یادآوری نمونه‌های بارز ایثار در عرصه‌های مختلف خدمتی، یادآور شد: مثلا معلمی که در یک منطقه روستایی در زمان جنگ در مسجد به دانش آموزان، آموزش می‌داد؛ یا کارمندی که در زمان جنگ از چشم و صورت مجروح شده بود؛ یا آتش نشانی که به کمک خانواده محبوس در ساختمان تخریب شده، شتافته بود؛ یا کارگر اداره برق و آب که فداکارانه و با خطر انداختن جان خود به مدار آوردن شبکه آب و برق خسارت دیده تلاش کرده بود؛ یا سوپروایزر بیمارستان کودکان که نوزادان را از آسیب نجات داده بود و یا امدادگر هلال احمر و یا معلمی که در زمان جنگ مجروح شد و فرزند دانش آموزش ایشان هم به شهادت رسیده بود و یا جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی دوران جنگ تحمیلی. در واقع ما وظیفه داشتیم از افراد ایثارگر و گمنامی که هیچ جا دیده نمی‌شوند، تقدیر کنیم.

برچسب ها: شهیدرجایی ، جشنواره
خبرهای مرتبط
رشد ۳۲ درصدی اعتبارات عمرانی تهران/ ۳۹ درصد مهاجران کشور در تهران ساکن هستند
تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران عقب‌ماندگی فضا‌های آموزشی استان تهران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران:
فرهنگ پژوهش در نظام اجرایی نهادینه نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیگر نباید ۵ سال منتظر واگن‌های مترو بمانیم/ تهران حدود ۲ هزار واگن کم دارد
ماهیت جشنواره شهید رجایی امسال بامحوریت «طلوع ایثار» تغییر کرد
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج ـ تهران و ساوه ـ تهران
تأکید دادستان تهران بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نهایی
آخرین اخبار
تأکید دادستان تهران بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نهایی
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج ـ تهران و ساوه ـ تهران
دیگر نباید ۵ سال منتظر واگن‌های مترو بمانیم/ تهران حدود ۲ هزار واگن کم دارد
ماهیت جشنواره شهید رجایی امسال بامحوریت «طلوع ایثار» تغییر کرد
جاده چالوس بازگشایی شد/ ترافیک سنگین در محور هراز و آزادراه‌های منتهی به تهران
جمع‌آوری ۲۰ مرکز و ۲۳۴ وسیله غیرمجاز حمل پسماند در منطقه ۱۹
چرایی پلمب برخی کافه‌ها
جزئیات تازه از نحوه خرید در طرح تورم صفر
رد ادعای جذب ۲۰ هزار نیرو در شهرداری تهران/ کارکنان شهرداری ۷۵۰۰ نفر کاهش یافت
استان‌های برتر ساماندهی امور جوانان در نیمه نخست سال معرفی شدند
اعدام ۲ نفر از عوامل اصلی شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان
کاهش ۱۲درصدی ترافیک مهر امسال/ ۵۰ درصد تصادفات فوتی تهران مربوط به موتورسواران است
«هفته تهران»؛ هنر به فضا‌های عمومی پایتخت می‌آید
رئیس قوه قضاییه: مراقب باشیم دشمن از اختلافات سوءاستفاده نکند 
هر سایتی قیمت حبابی ارز را اعلام کند با آن برخورد خواهیم کرد + فیلم
بازاریان و اصناف؛ لانچرزن‌های جنگ اقتصادی
جزئیات انتقال ۱۷ شهروند ایرانی از زندان‌های امارات به کشور
تکلیف سکو‌های اینترنتی در زمان حمله سایبری مشخص شد
صدور بیش از ۱۰۰ هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت به صورت هوشمند
دستگیری سارق منزل یکی از سفرای مقیم تهران + فیلم
مقدمات اعزام زائران عمره فراهم شده است/ جداول پروازی در انتظار تاییدیه فنی