باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در جریان جشنواره شهید رجایی، از تغییر رویکرد بنیادین در نحوه ارزیابی و تقدیر از نیرو‌های کارآمد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تمرکز جشنواره عمدتاً بر تقدیر از مدیران و روسای دستگاه‌ها بوده است، تأکید کرد که امسال با نگاهی متفاوت، از زحمات کارمندان، کارگران و تمامی افرادی که در دوران جنگ و در کنار وظایف جاری، نقش فداکارانه‌ای ایفا کرده‌اند، تجلیل شد.

سپهری با اشاره به شعار «طلوع ایثار» در جشنواره امسال، این رویکرد را یک ضرورت انسانی، اداری و اخلاقی دانست و گفت: وظیفه ما بود که ماهیت جشنواره را تغییر دهیم تا جامعه خدمت‌گزار و ایثارگران گمنامی که معمولاً دیده نمی‌شوند، در کانون توجه قرار گیرند. این تغییر رویکرد، بازخورد بسیار مثبتی در میان دستگاه‌های اجرایی داشته است.

وی در ادامه با تشریح فرآیند انتخاب برگزیدگان افزود: برای حفظ شفافیت، فرآیند شناسایی افراد بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده و با بررسی دقیق مستندات صورت گرفت. در این راستا، ۸۰ نفر توسط دستگاه‌ها معرفی شدند که پس از بررسی‌های متعدد، ۱۳ نفر از برگزیدگان نهایی که کاملاً با شاخص‌های مدنظر مطابقت داشتند، انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با یادآوری نمونه‌های بارز ایثار در عرصه‌های مختلف خدمتی، یادآور شد: مثلا معلمی که در یک منطقه روستایی در زمان جنگ در مسجد به دانش آموزان، آموزش می‌داد؛ یا کارمندی که در زمان جنگ از چشم و صورت مجروح شده بود؛ یا آتش نشانی که به کمک خانواده محبوس در ساختمان تخریب شده، شتافته بود؛ یا کارگر اداره برق و آب که فداکارانه و با خطر انداختن جان خود به مدار آوردن شبکه آب و برق خسارت دیده تلاش کرده بود؛ یا سوپروایزر بیمارستان کودکان که نوزادان را از آسیب نجات داده بود و یا امدادگر هلال احمر و یا معلمی که در زمان جنگ مجروح شد و فرزند دانش آموزش ایشان هم به شهادت رسیده بود و یا جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی دوران جنگ تحمیلی. در واقع ما وظیفه داشتیم از افراد ایثارگر و گمنامی که هیچ جا دیده نمی‌شوند، تقدیر کنیم.