در نشست با بخشدار مرکزی قم،موضوع پیگیری تبدیل روستای مبارک آباد به شهر از مسیر قانونی بحث و بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- -مسئولان روستای مبارک‌آباد در نشستی با بخشدار مرکزی قم، فهرست مشکلات و مطالبات مردم این روستا را روی میز گذاشتند و در جریان آن، وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای منطقه نیز بررسی شد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات این جلسه، بی‌ضابطه ماندن ساخت‌وساز‌ها بود. حاضران بر این نکته اتفاق نظر داشتند که بدون یک نظام نظارتی پیوسته، نمی‌توان جلوی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را گرفت. بر همین اساس، قرار شد دهیاری، شورای اسلامی، بخشداری و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتری عمل کنند تا ساخت‌وساز‌های خارج از ضوابط متوقف شوند.

در ادامه، پیشنهاد راه‌اندازی پلیس ساختمان در روستا مطرح شد؛ نهادی که بتواند فرآیند ساخت‌وساز را زیر نظر بگیرد و کنترل کند. حاضران درباره چگونگی اجرای این طرح و الزامات قانونی آن گفت‌و‌گو کردند.

تبدیل شدن مبارک‌آباد به شهر، موضوع دیگری بود که در این نشست بررسی شد. مسئولان درباره مسیر قانونی این تبدیل و پیگیری‌هایی که باید از سوی نهاد‌های مربوطه انجام شود، تبادل‌نظر کردند.

طرح هادی روستا هم از نظر‌ها دور نماند. با توجه به رشد نیاز‌های منطقه، بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی این طرح متناسب با شرایط امروز تأکید شد.

پرونده‌های بنیاد مسکن و کندی روند رسیدگی به آنها، دغدغه دیگر اهالی بود. در این بخش، مقرر شد پیگیری‌ها از طریق دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا رفت‌وآمد‌های مردم کاهش یابد و کار‌ها سریع‌تر پیش برود.

دهیار و اعضای شورای اسلامی مبارک‌آباد نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت روستا ارائه کردند و مسائل عمرانی، خدماتی و مدیریتی را با بخشدار در میان گذاشتند.

بخشدار مرکزی قم در جمع‌بندی این نشست، بر لزوم پیگیری بی‌وقفه خواسته‌های مردم، استفاده از توان دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان دهیاری و شورا تأکید کرد و از مسئولان خواست موضوعات مطرح‌شده را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند.