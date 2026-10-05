باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز عظیمی،شهردار قم در جلسه بررسی وضعیت مرمت و حفاظت از مدرسه فیضیه قم با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی حوزه علمیه قم و مدرسه فیضیه اظهار کرد: این مجموعه تاریخی میراث ارزشمندی است که از گذشتگان به ما رسیده و امروز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فکری جهان تشیع جایگاهی ویژه دارد، بنابراین در کنار مرمت کالبدی باید به نقش و جایگاه آن در حیات فرهنگی شهر قم نیز توجه شود.



وی با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در قبال حفاظت و نگهداری از میراث ارزشمند شهر قم افزود: مدرسه فیضیه متعلق به قم، کشور و نظام فرهنگی ماست و شهرداری قم آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های خود برای ساماندهی و حفاظت از این مجموعه نقش‌آفرینی کند.



شهردار قم با بیان اینکه برای آغاز اقدامات، شهرداری منتظر تأمین اعتبار از سایر دستگاه‌ها نخواهد ماند تصریح کرد: در صورت انجام هماهنگی‌های لازم و اخذ مجوزهای مرتبط، شخصاً موضوع را پیگیری کرده و اجازه نمی‌دهیم کار متوقف بماند و شهرداری آماده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملیات اولیه را آغاز کند.



عظیمی ادامه داد: برای شروع کار اعتبار اولیه‌ای در نظر گرفته خواهد شد و این موضوع در برنامه‌های آتی مدیریت شهری نیز دنبال می‌شود تا اقدامات ساماندهی مدرسه فیضیه به یک اقدام مقطعی محدود نشود و استمرار داشته باشد.



وی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های تخصصی شهرداری قم اظهار کرد: سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر می‌تواند در این زمینه ورود کند و با توجه به تجربه و توان اجرایی خود، بخشی از اقدامات مورد نیاز را بر عهده بگیرد.



شهردار قم همچنین بر ضرورت تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: لازم است وظایف هر یک از مجموعه‌ها به‌صورت مشخص تعیین شود تا اقدامات موازی انجام نشود و هر دستگاه بر اساس مسئولیت و توان خود، بخشی از مسیر حفاظت و ساماندهی این بنای ارزشمند را دنبال کند.



عظیمی با اشاره به ظرفیت برخی پروژه‌های شهری برای پشتیبانی از این طرح خاطرنشان کرد: در کنار اعتبارات مستقیم، می‌توان از ظرفیت مطالعاتی و فنی پروژه‌های مرتبط نیز برای پیشبرد اقدامات مورد نیاز مدرسه فیضیه استفاده کرد و شهرداری در این زمینه آمادگی همکاری دارد.



وی در پایان تأکید کرد: مدرسه فیضیه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قم است و مدیریت شهری خود را در قبال آن مسئول می‌داند و بر همین اساس تلاش خواهیم کرد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اقدامات عملی برای ساماندهی و حفاظت از این مجموعه هرچه سریع‌تر آغاز شود.

منبع:شهرداری قم