فرماندار راسک از وقوع تیراندازی افراد مسلح به سمت یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در محدوده پل جکیگور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم‌بخش بلیده‌ای اظهار کرد: دقایقی پیش، سرنشینان مسلح یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده پل جکیگور، به سمت یک خودروی سواری پژو ۲۰۶ تیراندازی کردند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، سرنشینان این خودرو که از رانندگان خودروهای سنگین بودند، پس از دریافت نوبت برای بارگیری از مرز ریمدان، قصد بازگشت به شهرستان زاهدان را داشتند که هدف این حمله مسلحانه قرار گرفتند.

فرماندار راسک در خصوص وضعیت مجروحان این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این تیراندازی، هر سه سرنشین خودرو شامل «حامد صیادی»، «مصطفی صیادی» و «رضا بزی» از ناحیه سر، گردن و شکم دچار جراحت شدید شدند که بلافاصله جهت اقدامات درمانی به بیمارستان شهرستان راسک منتقل شدند.

به گفته مسئولان محلی، تحقیقات برای شناسایی عاملان این حمله و روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان است.

منبع ایرنا 

برچسب ها: تیراندازی ، حمله مسلحانه
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