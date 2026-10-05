باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جی‌دی ونس روز دوشنبه گفت تصمیم برای انتقال بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فیرفورد، در پی نگرانی‌های امنیتی و به منظور حفاظت از نیروهای آمریکایی اتخاذ شده است.

وی در اظهاراتی پیش از عزیمت از واشنگتن به آلاسکا گفت: «آنچه در آنجا مشاهده کردید، اقدام وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهای ما از سر احتیاط فراوان بود.»

ونس مدعی شد آمریکا با «اطمینان نسبی» بر این باور است که ایران در تلاش برای انجام اقداماتی مشابه آنچه واشنگتن طی سال‌های گذشته به تهران نسبت داده، است.

پیش‌تر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هرگونه ارتباط مستقیم میان خروج بمب‌افکن‌ها و طرح ادعایی علیه پایگاه فیرفورد را رد کرده و گفته بود پنتاگون منابع خود را متناسب با نیازها در مناطق مختلف جابه‌جا می‌کند.

پایگاه فیرفورد یکی از مهم‌ترین مراکز استقرار بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا در اروپا و از پایگاه‌های مورد استفاده این کشور در عملیات‌های خاورمیانه است. بمب‌افکن‌های B-1 مستقر در این پایگاه اخیراً در حملات آمریکا علیه ایران نیز به کار گرفته شده بودند.

یک مقام پنتاگون تأیید کرده است که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشته‌اند. پنتاگون نیز اعلام کرده که ناوگان بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده اجرای عملیات‌های دقیق در هر نقطه و هر زمان است.

این اقدام یک هفته پس از بازداشت پنج مرد انگلیسی در نزدیکی پایگاه فیرفورد صورت گرفت. این افراد به ظن برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی بازداشت شدند و بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند. یک تبعه دوتابعیتی انگلیسی-ایرانی نیز که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شده است.

ایران هرگونه نقش داشتن در این طرح را رد کرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اتهامات مطرح‌شده را بی‌اساس دانست و گفت: «مسیر را اشتباه گرفته‌اید.»

منبع: رویترز