معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد تصمیم واشنگتن برای انتقال بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فیرفورد انگلیس، در پی نگرانی‌های امنیتی اتخاذ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جی‌دی ونس روز دوشنبه گفت تصمیم برای انتقال بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فیرفورد، در پی نگرانی‌های امنیتی و به منظور حفاظت از نیروهای آمریکایی اتخاذ شده است.

وی در اظهاراتی پیش از عزیمت از واشنگتن به آلاسکا گفت: «آنچه در آنجا مشاهده کردید، اقدام وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهای ما از سر احتیاط فراوان بود.»

ونس مدعی شد آمریکا با «اطمینان نسبی» بر این باور است که ایران در تلاش برای انجام اقداماتی مشابه آنچه واشنگتن طی سال‌های گذشته به تهران نسبت داده، است.

پیش‌تر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هرگونه ارتباط مستقیم میان خروج بمب‌افکن‌ها و طرح ادعایی علیه پایگاه فیرفورد را رد کرده و گفته بود پنتاگون منابع خود را متناسب با نیازها در مناطق مختلف جابه‌جا می‌کند.

پایگاه فیرفورد یکی از مهم‌ترین مراکز استقرار بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا در اروپا و از پایگاه‌های مورد استفاده این کشور در عملیات‌های خاورمیانه است. بمب‌افکن‌های B-1 مستقر در این پایگاه اخیراً در حملات آمریکا علیه ایران نیز به کار گرفته شده بودند.

یک مقام پنتاگون تأیید کرده است که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشته‌اند. پنتاگون نیز اعلام کرده که ناوگان بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده اجرای عملیات‌های دقیق در هر نقطه و هر زمان است.

این اقدام یک هفته پس از بازداشت پنج مرد انگلیسی در نزدیکی پایگاه فیرفورد صورت گرفت. این افراد به ظن برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی بازداشت شدند و بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند. یک تبعه دوتابعیتی انگلیسی-ایرانی نیز که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شده است.

ایران هرگونه نقش داشتن در این طرح را رد کرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اتهامات مطرح‌شده را بی‌اساس دانست و گفت: «مسیر را اشتباه گرفته‌اید.»

منبع: رویترز

 

برچسب ها: معاون ترامپ ، نیروهای آمریکایی
خبرهای مرتبط
چرخش رای لاتین‌تبار‌ها به سود دموکرات‌ها
ادعای ترامپ: درباره ایران تصمیم مهمی دارم
احتمال انتقال بخشی از نیرو‌های آمریکا از اروپا به آمریکای لاتین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیانیه مشترک کشورهای عضو پیمان مکه
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
ونس: انتقال بمب‌افکن‌های آمریکا از انگلیس برای حفاظت از نیروها انجام شد
آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» فرانسه
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
آخرین اخبار
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
بیانیه مشترک کشورهای عضو پیمان مکه
ونس: انتقال بمب‌افکن‌های آمریکا از انگلیس برای حفاظت از نیروها انجام شد
آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» فرانسه
مقام آمریکایی: واشنگتن از عربستان در مقابله با حملات انصارالله حمایت می‌کند
شنیده شدن چندین انفجار در ریاض؛ فرودگاه پرواز‌ها را متوقف کرد
سه نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند
چراغ سبز آمریکا به فروش میلیاردی تسلیحات به سه کشور عربی
المشاط: «معادلات یمن» تا پایان حملات و محاصره عربستان ادامه دارد
رشتنیکوف: اختلال در هرمز تجارت جهانی را با پیامدهای طولانی‌مدت مواجه می‌کند
سقوط بالگرد نظامی نیجریه با ۳۲ سرنشین
روبیو: آمریکا نسبت به امنیت پایگاه‌های خود اطمینان دارد
سفر گوترش به پاکستان برای گفت‌وگو درباره مذاکرات ایران و آمریکا
نتانیاهو تهدید به ترورهای بیشتر در غزه کرد؛ هرتزوگ هشدار داد
ازسرگیری پرواز‌های مستقیم عراق‌ایرویز به ایران از پنجشنبه
پاریس و برلین به دنبال سازوکاری برای مقابله سریع با فشارهای اقتصادی
آرامکو: ذخایر نفت جهان به سطح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است
آمریکا نیرو و هواپیمای بیشتری به اسرائیل می‌فرستد
خسارت شدید به خط لوله شرق-غرب عربستان و توقف دوباره انتقال نفت
چرخش رای لاتین‌تبار‌ها به سود دموکرات‌ها
پیشروی نیرو‌های یمنی در تعز؛ منزل العلیمی در کنترل یمنی‌ها
عراقی‌ها به دنبال محدود کردن نفوذ آمریکا در بغداد
حملات روسیه اقتصاد زادگاه زلنسکی را به مرز فروپاشی کشاند
سانچز پارلمان اسپانیا را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد
نشست اضطراری عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض
تیراندازی در مهمانی جورجیا با ۲ کشته و ۳۵ زخمی
احتمال انتقال بخشی از نیرو‌های آمریکا از اروپا به آمریکای لاتین