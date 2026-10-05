رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش از شناسایی و تخریب یک کلبه و چپر غیرمجاز در حاشیه تالاب حفاظت شده جوکندان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش گفت: در پی پایش و گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست در حاشیه تالاب حفاظت شده جوکندان، یک مورد تصرف غیرمجاز اراضی تالابی شناسایی شد.

او افزود: متخلف با سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده در پی جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقدام به ساخت کلبه و چپر و تصرف بخشی از اراضی حاشیه تالاب کرده بود که با حضور و اقدام مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تالش، سازه‌های غیرمجاز متلاشی و قلع‌وقمع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش با تأکید بر اینکه اراضی تالابی و مناطق تحت حفاظت، عرصه عمومی و متعلق به همه مردم است، تصریح کرد: هرگونه تصرف، ساخت‌وساز و ایجاد مستحدثات غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده، بدون اغماض مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

خودکار همچنین گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با گشت و پایش مستمر، از هرگونه تعرض و تصرف در عرصه‌های طبیعی و تالابی شهرستان جلوگیری کرده و موارد تخلف را مطابق ضوابط قانونی پیگیری خواهند کرد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

برچسب ها: تالاب جوکندان ، رفع تصرف
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