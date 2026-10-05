رئیس‌جمهور ایران در تماس تلفنی، زادروز رئیس‌جمهور تاجیکستان را تبریک گفت و برای وی و ملت تاجیکستان آرزوی سلامتی، سعادت و سربلندی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور تاجیکستان، ضمن تبریک زادروز امامعلی رحمان و آرزوی طول عمر برای وی، برای ملت تاجیکستان نیز آرزوی خوشبختی و سعادت کرد.

در ادامه این گفت‌وگو، امامعلی رحمان ضمن قدردانی از دکتر پزشکیان، بر ضرورت گسترش روابط میان تهران و دوشنبه تأکید کرد و گفت: من و تمامی مردم تاجیکستان از روند رو به رشد تعامل و تعمیق روابط میان دو کشور خرسندیم.

رئیس‌جمهور تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را هوشمندانه و مقتدرانه توصیف و برای ملت ایران آرزوی خوشبختی و سربلندی کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: تاجیکستان ، مسعود پزشکیان
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