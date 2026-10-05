کشف ۲ هزار ۵۰۰ قبضه سلاح در سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اسحاقی در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انتظامی سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته انتظامی در شهرک بازی تا پیروزی و در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: مقابله با جرائم مسلحانه، جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و ارتقای امنیت مردم از مهم‌ترین اولویت‌های انتظامی استان است.

وی افزود: در این راستا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ قبضه سلاح در ۶ ماه نخست امسال توسط کارکنان انتظامی استان کشف و جمع‌آوری شده که بخش قابل توجهی از این موفقیت با همکاری مردم، ریش‌سفیدان، علما و معتمدان محلی محقق شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط خاص استان و وجود سلاح‌های غیرمجاز در برخی مناطق، بیان کرد: یکی از آسیب‌های جدی در این استان استفاده از سلاح در سرقت‌هاست.

وی ادامه داد: در یکی از عملیات‌های اخیر نیز ۲ نفر از عناصر یک گروهک در درگیری با نیروهای انتظامی به هلاکت رسیدند و پس از بررسی سلاح‌های به‌دست‌آمده مشخص شد از آنها در چند فقره سرقت مسلحانه نیز استفاده شده است.

سردار اسحاقی با تاکید بر نقش مردم در تامین امنیت، گفت: همکاری ریش‌سفیدان، علما و معتمدان محلی در جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و حل اختلافات اجتماعی بسیار موثر بوده و این ظرفیت باید بیش از گذشته تقویت شود.

کشف بیش از ۹۰ درصد جرائم فضای مجازی

وی همچنین با اشاره به عملکرد پلیس فتا اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد جرائمی که در حوزه فضای مجازی به پلیس گزارش و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود، کشف می‌شود و در برخی موارد میزان کشف جرائم به ۹۸ درصد نیز می‌رسد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و جرائم مرتبط با هتک حیثیت از جمله مهم‌ترین جرائم فضای مجازی هستند.

وی گفت: برای مقابله سریع با برداشت‌های غیرمجاز، فوریت‌های پلیسی در حوزه فتا فعال است و شهروندان در صورت اطلاع سریع از برداشت غیرمجاز می‌توانند موضوع را اعلام کنند تا با هماهنگی قضایی، حساب مقصد مسدود و از انتقال بیشتر وجوه جلوگیری شود.

سردار اسحاقی با اشاره به اجرای طرح شهید فضیلتی اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش سطح تعامل و ارتباط انتظامی با مردم و با اولویت مناطق محروم و دوردست استان طراحی شده و اکنون وارد مرحله سیزدهم شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۰ نوع خدمت انتظامی و مرتبط با سایر دستگاه‌ها همچون صدور گواهینامه، تعویض پلاک، تعیین تکلیف امور کفالت و معافیت نظام وظیفه، خدمات مشاوره‌ای، معاینات پزشکی و برخی خدمات دندانپزشکی ارائه شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این خدمات در مناطقی از جمله هیرمند، زهک، سپیده، نصرت‌آباد، گوهرک، پشت‌کوه سراوان، جالق، مک‌سوخته، روتک، باد، گلشن، کهک، چاه‌جمال ایرانشهر، آهوران، نیک‌شهر و محدوده‌ای از چابهار ارائه شده یا در حال انجام است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر در این مناطق برای دریافت گواهینامه مراجعه و ثبت‌نام کرده‌اند که برای آنان کلاس‌های آموزشی برگزار و آزمون گرفته شده و نزدیک به ۱۱ هزار گواهینامه نیز صادر شده است.

سردار اسحاقی ادامه داد: در حوزه تعویض پلاک نیز بیش از سه هزار و ۷۰۰ پرونده تشکیل شده و حدود یک هزار و ۷۰۰ پلاک صادر و تحویل مالکان شده است.

وی افزود: در بخش خدمات پزشکی نیز حدود ۲۶ هزار نفر از خدماتی همچون تعیین گروه خونی، معاینات پزشکی، خدمات دندانپزشکی و ویزیت بهره‌مند شده‌اند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به خدمات ارائه‌شده در حوزه نظام وظیفه گفت: کمیسیون‌های پزشکی نیز در این مناطق برگزار شده و مواردی که افراد به دلیل بعد مسافت و مشکلات دسترسی سال‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود مراجعه نکرده بودند، بررسی و تعیین تکلیف شده است.

وی با قدردانی از کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان اظهار کرد: کارکنان انتظامی در شرایط سخت و ماموریت‌های دشوار به وظیفه خود عمل می‌کنند و حفظ امنیت مردم را بر منافع شخصی مقدم می‌دانند.

سردار اسحاقی درباره حمایت قضایی از کارکنان انتظامی نیز گفت: در صورتی که کارکنان انتظامی در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند، دستگاه قضایی از آنان حمایت می‌کند و تلاش مجموعه انتظامی نیز رعایت دقیق قانون در اجرای ماموریت‌هاست.

وی بر ضرورت استمرار همکاری مردم، علما، ریش‌سفیدان، معتمدان و سایر دستگاه‌های اجرایی و امنیتی برای مقابله با سلاح‌های غیرمجاز و جرائم مسلحانه تاکید کرد.

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