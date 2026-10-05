رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از آغاز ثبت‌نام و انتخاب رشته مقطع کارشناسی این دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام نور استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رستگار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی، همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسری انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

او افزود: این مرحله از پذیرش در تمامی مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام نور استان فارس انجام می‌شود و داوطلبان واجد شرایط می‌توانند با بررسی رشته‌محل‌های ارائه‌شده، رشته‌های مورد علاقه خود را بر اساس اولویت انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس با اشاره به امکان انتخاب تعداد قابل توجهی از رشته‌محل‌ها گفت: هر داوطلب در این مرحله امکان انتخاب حداکثر ۱۵۰ رشته‌محل را دارد و توصیه می‌شود متقاضیان پیش از ثبت انتخاب‌های خود، دفترچه راهنمای پذیرش را به دقت مطالعه و رشته‌محل‌ها را با توجه به علاقه، شرایط و اولویت‌های خود انتخاب کنند.

رستگار ادامه داد: پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، فرصت مناسبی برای داوطلبانی است که علاقه‌مند به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی هستند و دانشگاه پیام نور استان فارس نیز با برخورداری از مراکز و واحد‌های دانشگاهی در نقاط مختلف استان، زمینه تحصیل دانشجویان در رشته‌های متنوع دانشگاهی را فراهم کرده است.

او تأکید کرد: داوطلبان برای اطلاع دقیق از شرایط و ضوابط پذیرش، رشته‌محل‌های قابل انتخاب و انجام فرآیند ثبت‌نام و انتخاب رشته، باید در بازه زمانی تعیین‌شده به سایت سازمان سنجش آموزش کشور sanjesh.org مراجعه کنند و مراحل ثبت‌نام را مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده انجام دهند.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

منبع: دانشگاه پیام نور فارس 

برچسب ها: دانشگاه پیام نور فارس ، کارشناسی ، آزمون
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