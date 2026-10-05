باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پارسی در جریان بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از روند اجرای طرح‌های بزرگراهی محور میرجاوه–زاهدان–بم افزود: عملیات اجرایی ۵۵ کیلومتر از این محور در قالب ۲ قطعه در دست اجراست و مجموع پیشرفت فیزیکی قطعات حدود ۳۰ درصد عبور کرده است.

وی افزود: برای تکمیل این ۵۵ کیلومتر بزرگراه و به سرانجام رساندن عملیات اجرایی قطعات در دست ساخت، که تأمین منابع مالی آن می‌تواند روند اجرای پروژه را شتاب بخشیده و زمان بهره‌برداری از این بخش مهم از شبکه بزرگراهی استان را کاهش دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط ویژه اجرای طرح‌های عمرانی در استان گفت: با وجود بدهی‌های موجود به پیمانکاران و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی، عملیات اجرایی این پروژه و سایر طرح‌های راهسازی استان متوقف نشده است بطوریکه فعالیت کارگاه‌های عمرانی حتی در روزهای تعطیل نیز ادامه داشته و تلاش شده روند ساخت‌وساز بدون وقفه دنبال شود.

وی ادامه داد: استمرار عملیات اجرایی در این شرایط نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه راه و شهرسازی استان برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های بزرگراهی را با بیشترین سرعت ممکن به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان محور میرجاوه–زاهدان–بم را یکی از مسیرهای مهم ارتباطی و ترانزیتی استان عنوان کرد و گفت: اهمیت این محور تنها به جابه‌جایی مسافران و ارتباط بین شهرهای استان محدود نمی‌شود، بلکه قرار گرفتن پایانه مرزی میرجاوه در این مسیر و حجم قابل توجه مبادلات مرزی، ترانزیت کالا و تردد ناوگان حمل‌ونقل، ضرورت توسعه و ارتقای ایمنی این محور را دوچندان کرده است.

وی تصریح کرد: ارتقای مشخصات این مسیر و تبدیل بخش‌های مورد نیاز به بزرگراه، علاوه بر افزایش ظرفیت عبور و مرور و کاهش زمان سفر، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر در یکی از مهم‌ترین مبادی مرزی کشور با پاکستان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توسعه راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها از اولویت‌های مهم سیستان و بلوچستان است، خاطرنشان کرد: تکمیل شبکه بزرگراهی استان می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تقویت تجارت مرزی، توسعه ترانزیت و افزایش دسترسی ایمن و سریع بین مناطق مختلف استان شود و به همین دلیل تکمیل پروژه‌های این حوزه با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: هدف‌گذاری این اداره‌کل تکمیل شبکه بزرگراهی استان در ۲ سال آینده است و برای تحقق این هدف علاوه بر پیگیری مستمر تامین اعتبار، روند اجرای پروژه‌ها و عملکرد پیمانکاران به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی گفت: با توجه به اهمیت محور میرجاوه–زاهدان–بم در حوزه حمل‌ونقل، تجارت مرزی و ایمنی تردد تلاش می‌شود با تامین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع اجرایی، عملیات ساخت قطعات در حال اجرا با سرعت بیشتری ادامه یابد و این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ظرفیت مطلوب بزرگراهی برسد.

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