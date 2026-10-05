استاندار گیلان از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ و توانمند کشور برای مشارکت در طرح‌های راهبردی این استان دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با دعوت از شرکت‌های بزرگ و توانمند کشور برای مشارکت در اجرای طرح‌های راهبردی استان گفت: مدیریت استان از حضور سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های دارای توان فنی و اجرایی حمایت کرده و زمینه لازم را برای تسهیل امور و پیشرفت طرح‌ها فراهم می‌کند.

او در دیدار مدیرعامل شرکت جهاد نصر حمزه و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت، زمینه‌های مشارکت در اجرای طرح‌های زیرساختی، اقتصادی و زیست‌محیطی استان را بررسی کرد. در این دیدار، ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، ساماندهی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، ساخت کارخانه تصفیه روغن در منطقه آزاد انزلی و اجرای قطار شهری رشت به عنوان بخشی از محور‌های پیشنهادی همکاری مطرح شد.

مشارکت در اجرای طرح راه‌آهن رشت - آستارا، تقویت ذخایر ماهیان خاویاری دریای کاسپین و اجرای طرح‌های مرتبط با احیای تالاب بین‌المللی انزلی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه متوازن استان اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت مالی، فنی و اجرایی شرکت‌های بزرگ می‌تواند به شتاب‌بخشی طرح‌های زیربنایی و رفع بخشی از چالش‌های دیرینه گیلان کمک کند.

حق‌شناس با تأکید بر بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های مطرح شده افزود: استانداری گیلان در چارچوب قوانین، حمایت‌ها و هماهنگی‌های لازم را برای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری، رفع موانع اجرایی و پیشبرد طرح‌های مورد توافق انجام خواهد داد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: طرح های زیرساختی ، سرمایه گذاری
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دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در طرح‌های راهبردی گیلان
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