کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران تیم های نوجوانان استقلال و شاهین را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان تهران رای انضباطی خود درخصوص بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین را صادر کرد.

رای انضباطی این دیدار بدین شرح است: 

 

صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین

صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین

صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین

برچسب ها: هیئت فوتبال استان تهران ، رای انضباطی ، کمیته انضباطی ، شاهین ، استقلال
خبرهای مرتبط
جنجال در فوتبال پایه پایتخت؛ پشت پرده‌ی صعود تیم هفتم جدول چیست؟
رحیم پور:
همه تقصیر‌ها را نباید گردن حسین عبدی بیاندازیم/ فوتبال ما نواقص زیادی دارد
تشکیل پرونده برای صیانت از هیئت فوتبال استان تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزادی ۸ زندانی نیازمند توسط مهدی طارمی
بدرقه کاروان ورزشی ایران به بازی‌های پاراآسیایی در میدان انقلاب
صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین
میرجلیلی: قهرمانان ناشنوا با سکوت خود فریاد ایستادگی سر می‌دهند +فیلم
رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان: امیدوارم بتوانیم رتبه بازی‌های آسیایی هانگژو را تکرار کنیم
حاجی‌بابایی: پاس به همدان منتقل شد اما شایستگی نگهداری آن را نداشتند + فیلم
پارس جنوبی به رده دوم رسید/ مس کرمان همچنان در حسرت برد
پازوکی: صدای ورزشکاران ناشنوا باید به گوش مسئولان برسد+فیلم
ستوده‌نژاد: با عوامل درگیری لیگ نوجوانان برخورد جدی می‌کنیم +فیلم
قلعه نویی بازیکن جوان را فدای نتیجه می کند/بازیکنان امید مراقب ساق هایشان بودند
آخرین اخبار
از کباب و استیک‌های حجت کریمی تا نقش خواهر علی خطیر در درگیری فدراسیونی‌ها
دلیل دیدار‌های سریالی وزیر ورزش و جوانان با نمایندگان مجلس
قلعه نویی بازیکن جوان را فدای نتیجه می کند/بازیکنان امید مراقب ساق هایشان بودند
قهرمان سابق دوومیدانی: سوء مدیریت مدال را از فاطمه محیطی زاده در ناگویا گرفت
کوچ پرسپولیس از ورزشگاه آزادی به کاظمی
رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان: امیدوارم بتوانیم رتبه بازی‌های آسیایی هانگژو را تکرار کنیم
آزادی ۸ زندانی نیازمند توسط مهدی طارمی
بدرقه کاروان ورزشی ایران به بازی‌های پاراآسیایی در میدان انقلاب
صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین
میرجلیلی: قهرمانان ناشنوا با سکوت خود فریاد ایستادگی سر می‌دهند +فیلم
حاجی‌بابایی: پاس به همدان منتقل شد اما شایستگی نگهداری آن را نداشتند + فیلم
پازوکی: صدای ورزشکاران ناشنوا باید به گوش مسئولان برسد+فیلم
ستوده‌نژاد: با عوامل درگیری لیگ نوجوانان برخورد جدی می‌کنیم +فیلم
پارس جنوبی به رده دوم رسید/ مس کرمان همچنان در حسرت برد
استقلال و معمای قرارداد‌های پایان فصل
استقلال و پرونده‌های خارجی؛ دردسر‌هایی که هنوز تمام نشده‌اند
پرونده یاسر آسانی؛ AFC دقیقاً دنبال چیست؟
فلسطین اولین حریف تیم ملی در تورنمنت بصره شد
انتقال محل دیدار المحرق بحرین و گل‌گهر به عمان
جلسه بررسی الزامات و ملاحظات بهره‌برداری ایمن و تاب‌آور ورزشگاه‌ها برگزار شد
ناگویا؛ میزبانی پرحاشیه بازی‌های آسیایی
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
دوره بعدی ریاست کمیته ملی پارالمپیک دو ساله شد
دو بیس‌جامپر ایران راهی چین می‌شوند
جنجال در فوتبال پایه پایتخت؛ پشت پرده‌ی صعود تیم هفتم جدول چیست؟
یک طلا و ۳ نقره سایه اژد‌های چین/ دست تالو خالی ماند
صدیقی: ووشو ایران تنها تیمی غیر از چین بود که در ناگویا سرود ملی‌اش نواخته شد