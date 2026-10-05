کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران تیم های نوجوانان استقلال و شاهین را اعلام کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631\u062e\u0635\u0648\u0635 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0648 \u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u062f\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a:\u00a0\n\u00a0\n\n\n