ساماندهی امداد خودروهای سیار در البرز یک ضرورت است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهرام نجفی با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» شبکه البرز اظهار کرد: استفاده از چراغ گردان تابع ضوابط مشخصی است و هر خودرویی نمی‌تواند بدون مجوز از این وسیله استفاده کند.

مدیر امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان البرز افزود: برخی افراد برای جلب توجه مردم و جذب مشتری، خودروهای شخصی خود را به چراغ گردان مجهز کرده و خود را به عنوان امداد خودرو معرفی می‌کنند، در حالی که ممکن است تحت نظارت هیچ نهاد یا سازمانی نباشند.

مدیر امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان البرز ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نمی‌دانند برای دریافت خدمات امدادی باید با چه مجموعه‌ای تماس بگیرند و چه کسی مسئولیت خدمات ارائه‌شده را برعهده دارد.

نجفی با اشاره به شرایط اضطراری رانندگان پس از خرابی یا تصادف خودرو گفت: در این وضعیت، فرد معمولاً به دنبال حل سریع مشکل است و ممکن است بدون بررسی مجوز امدادگر،خودرو یا خدمات را در اختیار او قرار دهد.

وی با اشاره به این که اگر امدادگر رسمی و مجاز در محل حاضر شود، خدمات بر اساس تعرفه مشخص انجام می‌شود تأکید کرد: همچنین امکان پیگیری و رسیدگی به شکایت نیز وجود دارد، اما در مورد افراد متفرقه، سازوکار مشخصی برای پاسخگویی وجود ندارد.

نجفی با پیشنهاد این مطلب که استان البرز یک امداد خودروی معتبر و رسمی را به عنوان مرجع مورد اعتماد مردم معرفی کند تا شهروندان در زمان نیاز بدانند از چه طریق باید خدمات امدادی دریافت کنند مطرح کرد: طلاع‌رسانی دقیق به مردم می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و شهروندان باید بدانند پیش از دریافت خدمات امدادی، از اعتبار و مجوز مجموعه ارائه‌دهنده خدمات اطمینان حاصل کنند.

نجفی همچنین درباره خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: این مجموعه تعمیرگاه اختصاصی ندارد و امدادگران نیز اجازه ندارند تعمیرگاه خاصی را به مشتری تحمیل یا معرفی کنند؛ در صورتی که خودرو قابلیت تعمیر در محل نداشته باشد، موضوع حمل خودرو با هماهنگی مالک انجام می‌شود و صاحب خودرو می‌تواند تعمیرگاه موردنظر خود را انتخاب کند.