عربستان، پاکستان و ترکیه در نشست اضطراری کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی «پیمان مکه» در ریاض، بر آغاز فوری اجرای تعهدات دفاع مشترک تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - عربستان، پاکستان و ترکیه امروز در ریاض نشست اضطراری کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی «پیمان دفاعی مکه» را با محوریت بررسی تحولات امنیتی و تهدید‌های متوجه عربستان برگزار کردند.

این نشست در چارچوب ایجاد ساختار‌های نهادی ائتلاف دفاعی مکه برگزار شد و اعضای کمیته در جریان آن، «نعمان محمود» از پاکستان را به عنوان نخستین دبیرکل این ائتلاف برای یک دوره سه‌ساله منصوب کردند.

کشور‌های عضو ضمن استقبال از این انتصاب، برای دبیرکل جدید در انجام مسئولیت‌هایش آرزوی موفقیت کرده و ابراز اطمینان کردند که وی در توسعه ائتلاف و تحقق اهداف آن نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

اعضای کمیته در ادامه، با شدیدترین لحن ادعای تلاش‌ها برای هدف قرار دادن مکه مکرمه و مدینه منوره و همچنین تداوم حملات علیه شهر‌ها و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی عربستان را محکوم کردند. آنها بر مخالفت قاطع خود با هرگونه حمله یا تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی عربستان تأکید کردند.

پاکستان و ترکیه نیز از آنچه «هوشیاری و آمادگی» نیرو‌های مسلح عربستان و عملکرد حرفه‌ای و توانمندی بالای آنها در مقابله با تهدید‌ها و حملات و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی این کشور خواندند، تمجید کردند.

این کمیته همچنین نتایج رایزنی‌های سیاسی و نظامی انجام‌شده پیش از نشست را بررسی و توصیه‌های ارائه‌شده را تصویب کرد. اعضا تأکید کردند که پیمان دفاعی مکه بیانگر تعهدی پایدار به دفاع مشترک و اتخاذ موضعی متحد در برابر تهدید‌های امنیتی است.

بر اساس تصمیم این نشست، اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک نیز به‌صورت فوری آغاز خواهد شد و کشور‌های عضو اقدامات لازم برای تأمین نیرو‌ها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق و استقرار سریع آنها در عربستان را مطابق ترتیبات تعیین‌شده و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

هدف از این اقدام، افزایش سطح آمادگی، تقویت هماهنگی نظامی و ارتقای توان جمعی سه کشور برای مقابله با تهدید‌ها اعلام شده است.

کشور‌های عضو در پایان تأکید کردند که امنیت هر یک از سه کشور، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت جمعی آنهاست و تبدیل تعهدات پیمان مکه به اقدامات عملی، نشان‌دهنده پایبندی واقعی آنها به دفاع مشترک، تقویت بازدارندگی و تأکید بر وحدت سه کشور و عزم مشترک برای دفاع از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود در چارچوب مفاد این توافق است.

منبع: آناتولی