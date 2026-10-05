مدیر توزیع نیروی برق شهرستان ساوجبلاغ، گفت: مصرف برق مشترکان به‌صورت برخط و مستمر پایش می‌شود و این امکان وجود دارد که میزان مصرف شهرستان، استان و حتی تلفات شبکه به‌صورت لحظه‌ای رصد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجتبی مقصود طالقانی، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان ساوجبلاغ، گفت: مصرف برق مشترکان به‌صورت برخط و مستمر پایش می‌شود و این امکان وجود دارد که میزان مصرف شهرستان، استان و حتی تلفات شبکه به‌صورت لحظه‌ای رصد شود.

وی در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با اشاره به استفاده از کنتورهای دیجیتال در شبکه برق اظهار کرد: کنتورهای آنالوگ سال‌هاست از چرخه استفاده خارج شده‌اند و کنتورهای دیجیتال امکان رصد آنلاین مصرف مشترکان را فراهم کرده‌اند.

طالقانی درباره افت ولتاژ در برخی مناطق شهرستان ساوجبلاغ افزود: یکی از عوامل مهم این موضوع، افزایش ناگهانی بار مصرف در روزهای پایانی هفته است. آن چنان که در برخی مناطق، حضور مشترکان فصلی و خوش‌نشین‌ها باعث می‌شود میزان مصرف نسبت به روزهای عادی چند برابر افزایش پیدا کند.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان ساوجبلاغ تأکید کرد: شبکه برق براساس بار مصرفی پیش‌بینی‌شده تجهیز می‌شود و افزایش ناگهانی مصرف می‌تواند در برخی نقاط موجب افت ولتاژ شود.

وی در برنامه رادیویی البرز ادامه داد: با این حال، مشترکان در صورت اعلام افت ولتاژ یا مشکل شبکه، رها نمی‌شوند و پس از دریافت گزارش، اقدامات لازم برای تعدیل ولتاژ و رفع مشکل انجام خواهد شد.

طالقانی همچنین از اجرای طرح‌های مختلف برای بهینه‌سازی شبکه برق روستایی خبر داد و به مخاطبان برنامه زنده رادیویی رهیافت گفت: بخشی از منابع شرکت توزیع برق برای اصلاح و توسعه شبکه‌های روستایی اختصاص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های برق‌رسانی در شهرستان افزود: در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد تومان برای بهینه‌سازی و جابه‌جایی شبکه‌های برق روستایی شهرستان هزینه شده و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان ساوجبلاغ همچنین بر ضرورت دریافت گزارش‌های مردمی درباره افت ولتاژ و مشکلات شبکه تأکید کرد و گفت: اطلاعاتی که از سوی فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و مردم درباره مشکلات شبکه ارائه می‌شود، در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های اصلاحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برچسب ها: مصرف برق ، برق مشترکان
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