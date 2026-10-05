باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم کاروان ورزشی ایران به بازی های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

همزمان با حضور ملی پوشان کاروان «جان فدایان ایران قوی» در تجمع مردمی میدان انقلاب، از دیوارنگاره میدان انقلاب با موضوع حضور کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا رونمایی شد.

غفور کارگری در آیین بدرقه کاروان ایران خطاب به مردم حاضر در میدان انقلاب گفت: نام کاروان ایران به تاسی از حرکت انقلابی مردم، جان فدای ایران قوی نام گذاری شده است و این نامگذاری شعار نیست بلکه برگرفته از مقاومت مردمی در ۲۲۰ روز گذشته است.

او ادامه داد: ورزشکاران ایران که لقب جان فدای ایران قوی گرفتند سربازانی هستند که تا پایان جان برای ایران خواهند جنگید و حتی امروز یکی از بانوان کشور به من گفت یا برای ایران مدال می‌گیرم یا زنده بر نمی‌گردم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به افتخارآفرینی توانیابان و جانبازان افزود: پرافتخارترین تیم، پرافتخارترین ورزشکار و قدرتمندترین ورزشکار ایران از همین پارالمپیکی‌ها است که با اراده به این جا رسیدند. این قهرمانان همواره مورد تمجید و تفقد رهبر شهید قرار گرفتند.

در ادامه این برنامه آنا جهانگرد جانباز مدرسه میناب پرچم کاروان ایران را به روح الله رستمی پرچمدار کشور تقدیم کرد تا در رژه افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی پیشاپیش کاروان حرکت کند.

در پایان این مراسم روح الله رستمی سوگندنامه کاروان را قرائت کرد و ۱۵ نفر از ورزشکاران رشته‌های مختلف صحبت‌های کوتاهی را انجام دادند.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۷ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی حاضر می‌شود.

در این کاروان آنا جهانگرد دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد به عنوان سرپرست معنوی انتخاب شده است، همچنین کمیته ملی پارالمپیک به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرده تا پیام مظلومیت کودکان این قربانیان مظلوم جنگ را به دنیا مخابره کند.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.