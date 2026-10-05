باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در برنامه تلویزیونی استاندار با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات استان قم در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و زیرساختی اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان در سال‌های پیش رو، حرکت همزمان در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، گسترش گردشگری زیارت، تکمیل طرح‌های مسکن و سلامت و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ است.



وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه فرودگاه قم افزود: این طرح که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود و از سال ۱۳۹۲ به دلیل اختلافات و مسائل مختلف متوقف مانده بود، اکنون با تغییر رویکرد و استفاده از ظرفیت‌های موجود دوباره وارد مرحله اجرایی شده است.



استاندار قم ادامه داد: بر اساس توافق انجام شده با سرمایه‌گذار، بخش فرودگاهی پروژه با الگوی متعارف فرودگاه‌های کشور دنبال می‌شود و بخش‌های گردشگری، تجاری، ورزشی و هتلی نیز در قالب مجموعه شهر فرودگاهی توسط سرمایه‌گذار اجرا خواهد شد.



بهنام‌جو حمایت رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی از این پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: رئیس‌جمهور به صورت سرزده از محل باند فرودگاه قم بازدید کرده و وزیر راه و شهرسازی نیز برای پیشبرد این طرح حمایت جدی داشته است.



وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان برنامه و بودجه نیز برای تسریع روند اجرای پروژه وارد میدان شده‌اند و عملیات اجرایی فرودگاه در بخش‌های مختلف در حال پیگیری است.



منابع فرودگاه از مولدسازی تأمین می‌شود



استاندار قم با اشاره به روش تأمین مالی پروژه فرودگاه گفت: با توجه به شرایط کشور و ضرورت تمرکز منابع عمومی بر حوزه‌های دفاعی، تلاش شد به جای اتکا به اعتبارات عمومی، از ظرفیت اراضی و دارایی‌های راکد برای تأمین منابع این پروژه استفاده شود.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع از مسیر مولدسازی برای تکمیل فرودگاه قم پیش‌بینی شده و در شرایط فعلی اجرای این پروژه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند.



وی با بیان اینکه عملیات اجرایی باند فرودگاه قم در حال پیشرفت است، افزود: عملیات آسفالت باند در ادامه آغاز می‌شود و همزمان باید روند احداث برج مراقبت و ترمینال نیز با سرعت دنبال شود تا پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد.



استاندار قم فرودگاه را یکی از نیازهای مهم استان برای توسعه گردشگری زیارت دانست و گفت: قم سالانه میزبان میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی است و ایجاد دسترسی هوایی مناسب می‌تواند زمینه حضور آسان‌تر زائران و گردشگران به ویژه از کشورهای مختلف را فراهم کند.



بهنام‌جو تأکید کرد: هدف‌گذاری استان این است که پروژه فرودگاه تا پایان سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد و مردم قم شاهد بهره‌برداری از این طرح مهم باشند.



قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی را دارد



وی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی قم اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی استان در مرکز کشور، دسترسی مناسب به بازارهای بزرگ و ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، قم را از توان تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور برخوردار کرده است.



استاندار قم افزود: نزدیک به ۱۱ شهرک صنعتی در استان فعال است و بخشی از سرمایه‌گذاران و نیروی انسانی این واحدها از تهران هستند که به دلیل فاصله مناسب قم و پایتخت، امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری در استان را دارند.



بهنام‌جو با اشاره به جایگاه صنایع مختلف قم گفت: استان در صنعت کفش رتبه نخست کشور را دارد و فرش صنعتی قم نیز در جایگاه نخست قرار گرفته و در زمینه تولید و صادرات فعال است.



وی ادامه داد: قم در حوزه صنایع دستی و پتروشیمی نیز از جایگاه مناسبی برخوردار است و در تولید تخم‌مرغ رتبه سوم کشور را دارد.



استاندار قم خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع آبی، استان در حوزه آبزیان پرورشی و خاویار نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و برخی مجموعه‌های فعال در این زمینه حدود ۱۵ سال است که در قم فعالیت می‌کنند و همچنان روند توسعه خود را ادامه می‌دهند.



بهنام‌جو همچنین از ارتقای جایگاه قم در تولید لوازم خانگی خبر داد و افزود: قم سال گذشته در این حوزه رتبه دوم کشور را داشت و امسال به جایگاه نخست رسیده است.



توسعه صنعتی باید فناوری‌محور باشد



وی با تأکید بر ضرورت تغییر جهت توسعه صنعتی استان اظهار کرد: افزایش صرف تعداد واحدهای صنعتی یا ایجاد اشتغال بدون توجه به محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع استان، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای توسعه آینده قم باشد.



استاندار قم گفت: مسیر توسعه صنعتی باید به سمت صنایع های‌تک و فناوری‌محور حرکت کند تا در کنار ایجاد ارزش افزوده، فشار کمتری بر منابع آب، انرژی و محیط زیست استان وارد شود.



بهنام‌جو با اشاره به شرایط منابع استان افزود: قم استانی مهاجرپذیر است و توسعه جمعیتی نیز باید متناسب با ظرفیت‌های موجود در زمینه آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌ها مدیریت شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های کشاورزی قم اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار هکتار باغ پسته در استان وجود دارد و دو برند از برندهای مطرح پسته کشور متعلق به قم است.



استاندار قم تأکید کرد: گردشگری زیارت همچنان محور اصلی توسعه استان است و صنعت، کشاورزی، فناوری و دیگر بخش‌های اقتصادی باید در کنار این مزیت و متناسب با ظرفیت‌های قم توسعه پیدا کنند.



اشتغال با گردشگری و فناوری تقویت می‌شود



بهنام‌جو با اشاره به وضعیت اشتغال در قم اظهار کرد: استان در حال حاضر رتبه نخست فضای کسب و کار کشور را دارد و ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش صنعت و کشاورزی ایجاد شده است.



وی افزود: محدودیت منابع آب ایجاب می‌کند توسعه کشاورزی به سمت روش‌هایی حرکت کند که مصرف آب را کاهش داده و در عین حال بهره‌وری و درآمد را افزایش دهد که توسعه گلخانه‌ها یکی از مسیرهای مورد نظر در این بخش است.



استاندار قم ادامه داد: در بخش صنعت نیز سیاست استان حمایت از فعالیت‌های های‌تک و فناوری‌محور است تا صنایعی توسعه یابند که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و با محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع استان سازگاری بیشتری داشته باشند.



بهنام‌جو با اشاره به عملکرد واحدهای صنعتی قم در جریان جنگ اخیر گفت: حدود ۳۵۰ واحد صنعتی استان در این دوره بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند اما حتی برخی واحدهایی که برای مدتی تعطیل شدند نیز حقوق کارکنان خود را پرداخت کردند.



وی افزود: این اقدام نشان داد کارآفرینان و تولیدکنندگان در حفظ اشتغال و پایداری اقتصادی استان حتی در شرایط دشوار نقش مهمی دارند.



استاندار قم گردشگری زیارت را مهم‌ترین مزیت اقتصادی استان دانست و گفت: هیچ‌یک از ظرفیت‌های قم نمی‌تواند جایگاه گردشگری مذهبی را بگیرد و باید این ظرفیت به شکلی مورد استفاده قرار گیرد که درآمد مردم و فعالان اقتصادی از حضور زائران افزایش یابد.



مدت اقامت زائران باید افزایش یابد



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت افزایش مدت ماندگاری زائران در قم اظهار کرد: افزایش اقامت زائران می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر هتل‌داران، فروشندگان، اصناف و سایر فعالان اقتصادی از ظرفیت گردشگری استان را فراهم کند.



وی توسعه فرودگاه را یکی از الزامات این هدف دانست و افزود: بسیاری از همایش‌ها و برنامه‌های علمی و تخصصی به دلیل محدودیت زیرساخت‌های اقامتی و دسترسی هوایی در مدت کوتاهی برگزار می‌شوند و توسعه فرودگاه می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در هتل‌ها و مراکز اقامتی را فراهم کند.



استاندار قم همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان برای توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: قم علاوه بر زیارت، ظرفیت معرفی تاریخ اسلام، برگزاری تعزیه، جشنواره‌های فرهنگی و تولیدات تصویری را دارد و می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری فرهنگی نیز استفاده کند.



بهنام‌جو از برنامه‌ریزی برای معرفی قم به عنوان هاب تولید فیلم کوتاه با استفاده از هوش مصنوعی خبر داد و افزود: وجود استودیوها، مؤسسات فرهنگی و نیروی انسانی متخصص ظرفیت مناسبی برای توسعه اقتصاد فرهنگی استان ایجاد کرده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در قم اشاره کرد و گفت: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان از ۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۶ شرکت افزایش یافته و تعداد واحدهای فناور نیز از ۱۳۹ واحد به ۳۰۱ واحد رسیده است.



شرکت‌های فناور قم توسعه می‌یابند



استاندار قم با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری اظهار کرد: فضای اختصاص‌یافته به مجموعه‌های فناور در سال جاری حدود یک و نیم برابر افزایش پیدا خواهد کرد تا ظرفیت بیشتری برای فعالیت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.



بهنام‌جو ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع مالی، یکی از سیاست‌های استان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و فعال کردن ظرفیت‌های پنهان است و در این مسیر لازم است ارتباط میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و مجموعه‌های صنعتی افزایش یابد.



وی از آغاز واگذاری زمین در شهرک‌های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و افزود: شهرک‌های IT و ICT نیز وارد مرحله اجرایی شده‌اند و با تکمیل این زیرساخت‌ها، طی دو سال آینده می‌توان انتظار جهش تازه‌ای در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان استان داشت.



استاندار قم گفت: ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های فناورانه موجود، بستر مناسبی برای حرکت اقتصاد استان به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین فراهم کرده است.



تکلیف مونوریل تا یک ماه آینده روشن می‌شود



بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه مونوریل قم اظهار کرد: تعیین تکلیف این پروژه از موضوعات مورد توجه مدیریت استان بوده و پس از تکمیل مطالعات مهندسی ارزش، درباره آینده آن تصمیم‌گیری خواهد شد.



وی افزود: درباره مونوریل دو دیدگاه اصلی وجود دارد که بخشی بر ادامه اجرای پروژه تأکید دارند و گروهی نیز جمع‌آوری آن را ضروری می‌دانند و به همین دلیل تصمیم نهایی باید بر مبنای بررسی کارشناسی و رسیدن به خرد جمعی اتخاذ شود.



استاندار قم ادامه داد: موضوع برای انجام مطالعات مهندسی ارزش به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شده و مراکز تحقیقاتی این سازمان و وزارت راه و شهرسازی گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنند.



بهنام‌جو گفت: ادامه اجرای مونوریل، جمع‌آوری سازه، تغییر کاربری آن برای فعالیت‌های گردشگری و تجاری و همچنین امکان ارتباط آن با طرح‌های حمل‌ونقل شهری در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.



وی با اشاره به توسعه جمعیتی در پردیسان و مناطق پیرامونی افزود: نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر در محدوده پردیسان سکونت دارند و در طرح‌های جدید مسکن نیز جمعیت قابل توجهی در این محدوده مستقر خواهند شد.



تصمیم درباره مونوریل با نگاه به منافع مردم گرفته می‌شود



استاندار قم با اشاره به فاصله حدود ۱۵ کیلومتری مناطق جدید از مرکز شهر اظهار کرد: افزایش جمعیت در این محدوده، ضرورت بررسی بلندمدت موضوع حمل‌ونقل عمومی را دوچندان کرده است.



بهنام‌جو با بیان اینکه ادامه بخش‌های باقی‌مانده مونوریل به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد، افزود: باید بررسی شود اختصاص چنین اعتبارات سنگینی به پروژه از نظر اقتصادی و خدماتی توجیه لازم را دارد یا خیر.



وی گفت: حداکثر تا یک ماه آینده گزارش مطالعات تکمیل می‌شود و گزینه‌های مختلف برای مردم و صاحب‌نظران ارائه خواهد شد.



استاندار قم افزود: گزینه‌های نهایی از طریق شبکه استانی و همچنین در نشست‌های تخصصی با حضور مردم و صاحب‌نظران مطرح می‌شود تا ابعاد مختلف هر تصمیم برای افکار عمومی روشن باشد.



بهنام‌جو تأکید کرد: تصمیم نهایی با مشارکت استانداری، نمایندگان مردم قم در مجلس، شهرداری و شورای اسلامی شهر و با توجه به دیدگاه مردم اتخاذ خواهد شد و ملاک اصلی در این تصمیم، خیر و منفعت مردم قم است.



مدیریت واحد بازسازی قم را سرعت بخشید



استاندار قم در تشریح اقدامات انجام شده در جریان جنگ اخیر و دوره بازسازی نیز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان در این دوره، حفظ آرامش عمومی، تأمین نیازهای اساسی مردم و مدیریت سریع شرایط ناشی از جنگ بود.



وی افزود: مدیریت واحد استان و تفویض اختیار به مدیران و اعضای شورای تأمین موجب شد مسائل با سرعت بیشتری پیگیری شود و برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات استان، روندها وابستگی کمتری به تصمیم‌گیری در مرکز داشته باشد.



بهنام‌جو با اشاره به خسارت‌های وارد شده به قم گفت: در جریان جنگ، شش محله مسکونی و حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی آسیب دیدند.



استاندار قم ادامه داد: پس از پایان آواربرداری و پاکسازی مناطق آسیب‌دیده، عملیات بازسازی با همکاری نیروهای جهادی، هلال احمر، شهرداری، اورژانس، آتش‌نشانی، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه‌های مسئول آغاز شد.



وی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده، عملیات بازسازی بخش عمده واحدها انجام شده و در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ واحد باقی مانده است و سایر خانواده‌ها به منازل خود بازگشته‌اند.



بازسازی واحدهای صنعتی نیز دنبال می‌شود



بهنام‌جو با اشاره به وضعیت خانواده شهدایی که منازل آنها در مناطق آسیب‌دیده قرار داشت، اظهار کرد: برای خانواده‌هایی که تمایلی به بازگشت به محل قبلی سکونت خود نداشتند، موضوع خرید مسکن با همکاری بنیاد شهید، وزارت کشور و دفتر مقام معظم رهبری دنبال شد و بخش عمده این اقدامات انجام شده است.



وی درباره خسارت‌های وارد شده به بخش صنعت قم گفت: حدود ۳۵۰ واحد صنعتی استان در جریان جنگ بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند.



استاندار قم افزود: برخی واحدهایی که خسارت جزئی دیده بودند، توسط صاحبان خود ترمیم و دوباره فعال شدند اما برای واحدهایی که آسیب‌های جدی‌تری داشتند، تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: پرونده تسهیلات ۵۲ واحد صنعتی که خسارت بیشتری دیده‌اند به بانک‌ها معرفی شده و بانک‌های استان و مدیران بانکی کشور نیز برای پرداخت تسهیلات بازسازی همکاری می‌کنند.



وی گفت: پیشنهادهایی برای اختصاص بخشی از منابع بلاعوض به واحدهای خسارت‌دیده نیز ارائه شده و پیگیری‌ها برای رفع کامل مشکلات این واحدها ادامه دارد.



قم برنامه توسعه‌ای فراتر از اهداف عمومی دارد



استاندار قم با تشریح برنامه‌های دو سال آینده استان اظهار کرد: برای قم برش استانی برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف تدوین شده و تلاش شده اهداف این برنامه متناسب با ظرفیت‌های استان و حتی فراتر از شاخص‌های عمومی آن تعریف شود.



بهنام‌جو افزود: این برنامه بخش‌هایی همچون مسکن، آب، برق، ورزش، آموزش، آموزش عالی، صنعت، کشاورزی و اقتصاد دانش‌بنیان را دربرمی‌گیرد و هدف‌گذاری مدیریت استان حرکت فراتر از شاخص‌های تعیین شده در برنامه هفتم است.



وی با اشاره به پروژه فرودگاه گفت: این پروژه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده بود اما با توجه به نیاز و ظرفیت قم، در برنامه توسعه استان قرار گرفت.



استاندار قم توسعه انرژی خورشیدی را نیز از برنامه‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: طی دو سال گذشته حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در قم به بهره‌برداری رسیده و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، ادارات و واحدهای مسکونی نیز آغاز شده است.



بهنام‌جو با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در قم افزود: حدود ۴۶ هزار واحد مسکونی در این طرح آغاز شده بود که در زمان آغاز مسئولیت مدیریت فعلی استان، پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد بود اما اکنون این میزان به حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد رسیده است.



پیشرفت طرح‌های مسکن و درمان دنبال می‌شود



وی ادامه داد: در کنار اجرای طرح‌های مسکن، آماده‌سازی زیرساخت‌های آب، برق و گاز، احداث مدارس و تأمین فضاهای بهداشتی نیز دنبال شده و زیرساخت‌های درمانی سایت ۵۶۰ هکتاری مسکن قم در حال تکمیل است.



استاندار قم با اشاره به پروژه بیمارستان هزار تختخوابی قم گفت: عملیات اجرایی این پروژه ادامه دارد و بخشی از ظرفیت آن در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.



بهنام‌جو همچنین از احداث بیمارستان ۲۴۰ تختخوابی کودکان در قم خبر داد و افزود: استان به چنین زیرساخت درمانی نیاز جدی داشت و تلاش می‌شود فاز نخست این بیمارستان در سال آینده به بهره‌برداری برسد.



وی ظرفیت گردشگری سلامت را یکی دیگر از زمینه‌های قابل توسعه در قم دانست و اظهار کرد: استان علاوه بر گردشگری زیارت، از کشورهای عربی نیز پذیرای گردشگران سلامت است و توسعه زیرساخت‌های درمانی و بهره‌برداری از بیمارستان‌های جدید می‌تواند ظرفیت قم در این بخش را افزایش دهد.



استاندار قم در جمع‌بندی برنامه‌های پیش‌روی استان گفت: توسعه همزمان فرودگاه، زیرساخت‌های سلامت، انرژی، مسکن، گردشگری و اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند جایگاه قم را ارتقا دهد و زمینه افزایش درآمد و اشتغال پایدار را فراهم کند.



بهنام‌جو تأکید کرد: تعیین تکلیف مونوریل و ادامه روند پیشرفت فرودگاه از برنامه‌های مهم پیش‌روی مدیریت استان است و در کنار این دو پروژه، سایر اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه قم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.