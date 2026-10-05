باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حجت‌الاسلام والمسلمین میثم مومنی، دبیر بنیاد بین المللی غدیرشناسی در البرز با حضور در برنامه زنده امروز البرز ضمن اشاره به برگزاری این اجتماع مردمی در دهم مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این روز در حافظه تاریخی کرج و استان البرز به عنوان برگ زرینی از حضور و همبستگی مردم ماندگار شد.

وی در گفت‌وگو با مجری سیمای استانی البرز اظهار کرد: برگزاری این همایش و رژه تنها حدود یک هفته تا ۱۰ روز قبل از اجرا برنامه‌ریزی ش، که با وجود نیاز معمول چنین برنامه‌هایی به زمان طولانی برای اطلاع‌رسانی، هماهنگی‌های اداری، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و مسائل لجستیکی، همه اقدامات در مدت کوتاهی انجام شد.

وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: مردم در این رویداد بار اصلی کار را بر عهده گرفتند و یک بار دیگر نشان دادند هر زمان مردم پای کار باشند، می‌توان فعالیت‌های بزرگ را در مدت کوتاه‌ تر، با هزینه کمتر و نتیجه بهتر به سرانجام رساند.

این مسئول با اشاره به اینکه از حدود ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ ظهر روز جمعه ۱۰ مهر، مردم به تدریج در مسیر میدان جمهوری تا میدان سپاه حضور پیدا کردند، در حالی که زمان رسمی آغاز برنامه ساعت ۱۴ اعلام شده بود و در زمان آغاز مراسم، مسیر رژه مملو از حضور اقشار مختلف مردم بود.

وی با اشاره به بارش شدید باران همزمان با آغاز مراسم گفت: درست در آستانه آغاز برنامه، بارش قابل توجهی اتفاق افتاد و بسیاری از مردم خیس شدند، اما این موضوع نه تنها باعث ترک مراسم نشد، بلکه بر شور و هیجان حاضران افزود.

وی حضور اقشار مختلف جامعه را از ویژگی‌های مهم این اجتماع دانست و گفت: در این مراسم نمایندگانی از گروه‌ها و اقشار مختلف مردم استان حضور داشتند و این اجتماع محدود به یک صنف، گروه یا نهاد خاص نبود.

وی با بیان این‌که کرج میزبان اصلی این رژه بود اما مردم از سراسر استان البرز در آن حضور داشتند، افزود: در این مراسم شاهد حضور گسترده زنان، دختران، دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، موتورسواران و دیگر گروه‌های اجتماعی بودیم.

این مسئول با اشاره به حضور زنان در رژه جانفدایان گفت: زنان و دختران البرزی در این مراسم تنها تماشاگر نبودند، بلکه به عنوان یکی از گروه‌های فعال و پیشرو در میدان حضور داشتند و ساعت‌ها در شرایط مختلف جوی ایستادند.

وی در برنامه امروز البرز ادامه داد: حضور نسل نوجوان و جوان نیز یکی از جلوه‌های قابل توجه این مراسم بود و حدود هزار دانش‌آموز دختر و پسر در محل رژه حضور داشتند. همچنین بیش از ۵۰ زوج جوان با لباس عروس و داماد در این اجتماع حاضر شدند تا آغاز زندگی مشترک خود را با اعلام وفاداری به ایران و ایستادگی در کنار مردم پیوند بزنند.

وی حضور گسترده موتورسواران، طلاب، دانشجویان و دیگر گروه‌های مردمی را از دیگر جلوه‌های این مراسم عنوان کرد و گفت: این حضور نشان داد «جانفدا» یک حرکت مردمی و مبتنی بر باور و اقناع است و با دستور و اجبار شکل نگرفته است.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در مسیر رژه اظهار کرد: مردم بیش از چند ساعت به صورت پیوسته از مقابل جایگاه عبور کردند و مسئولان، فرماندهان و مهمانان ملی حاضر در مراسم نیز از نزدیک شاهد این حضور گسترده بودند.

این مسئول همچنین از حضور خبرنگاران خارجی در این رویداد خبر داد و گفت: حدود ۷۰ خبرنگار خارجی از کشورهای مختلف برای پوشش این مراسم در البرز حضور داشتند و رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز به شکل گسترده این رویداد را پوشش دادند.

وی با اشاره به این که رسانه‌های داخلی، خبرنگاران، بلاگرها، فعالان فضای مجازی و رسانه‌های کوچک نیز در میدان حضور داشتند و ابعاد مختلف این اجتماع را پوشش دادند نسبت به اهمیت این برنامه تأکید کرد.

وی با اشاره به بازتاب گسترده این مراسم در فضای مجازی گفت: حتی برخی واکنش‌های الگوریتمی شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار گسترده مطالب مرتبط با «جانفدایان البرزی» مشاهده شد که نشان‌دهنده گستردگی بازتاب این رویداد در فضای رسانه‌ای و مجازی است.

وی در پایان به مخاطبان سیمای البرز گفت: مردم البرز در این اجتماع نشان دادند که در بزنگاه‌های مهم، با وجود شرایط دشوار و حتی بارندگی، می‌توانند حضوری گسترده و اثرگذار داشته باشند و این روز را به یکی از جلوه‌ های ماندگار همبستگی مردم استان تبدیل کنند.