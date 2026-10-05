باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد فدایی با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای استانی البرز اظهار کرد: بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، امداد خودروهای مجاز در دو گروه اصلی شامل امداد خودروهای وابسته به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو و امداد خودروهای تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی فعالیت می‌کنند.

مدیر خدمات سیار امداد ایران خودرو افزود: در این مجموعه‌ها سازوکارهای مشخصی برای نظارت، ارائه خدمات و رسیدگی به درخواست‌های مشتریان وجود دارد، اما گروهی از افراد بدون وابستگی به شرکت‌های خودروسازی یا اتحادیه‌ها فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به امداد خودروها از سوی این افراد ایجاد می‌شود.

مدیر خدمات سیار امداد ایران خودرو گفت: شرکت‌های خودروسازی از طریق دفترچه خودرو، برچسب و سامانه‌های ارتباطی، مسیر دریافت خدمات امدادی را به مشتریان اعلام می‌کنند و مردم باید خدمات موردنیاز خود را از کانال‌های رسمی دریافت کنند.

فدایی با بیان این که در خدمات امدادی ایران خودرو، مشخصات امدادگر و درخواست مشتری در سامانه ثبت می‌شود و فرآیند ارائه خدمت از زمان تماس تا پایان کار قابل پیگیری است، اظهار کرد: پیش از انجام کار، اطلاعات و هزینه خدمت در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و پس از انجام تعمیر نیز جزئیات خدمات و قطعات مصرفی در فاکتور ثبت می‌شود.

فدایی با بیان اینکه امدادگران این مجموعه به دستگاه‌های پرداخت متصل به شرکت مجهز هستند در برنامه نگاه مردم افزود: پرداخت هزینه مستقیماً از طریق سامانه انجام می‌شود و امدادگر امکان دریافت وجه خارج از فرآیند تعیین‌شده را ندارد همچنین حدود ۸۰ درصد خدمات امدادی در محل انجام می‌شود و امدادگران با آموزش‌های تخصصی و قطعات موردنیاز تلاش می‌کنند خودرو را در همان محل راه‌اندازی کنند.

مدیر خدمات سیار امداد ایران خودرو به مخاطبان سیمای البرز توضیح داد: قطعات تعویض‌شده در این مجموعه دارای ضمانت است و در صورت بروز مشکل در مدت ضمانت، مشتری می‌تواند از خدمات شبکه امدادی و نمایندگی‌های ایران خودرو استفاده کند.

فدایی با اشاره به نظارت پس از ارائه خدمات اظهار کرد: پس از پایان خدمت نیز با مشتری تماس گرفته می‌شود و در صورت وجود نارضایتی یا ناقص بودن خدمت، تیم کنترل خدمات موضوع را بررسی و در صورت نیاز برای ارائه خدمت تکمیلی اقدام می‌کند.