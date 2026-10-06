رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد واشنگتن همواره برای گفت‌وگوی مستقیم با ایران «آماده» است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخرین ساعات روز دوشنبه ادعا کرد واشنگتن همواره برای انجام گفت‌وگوی مستقیم با ایران «آماده» است.

ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید برای شرکت در یک تجمع انتخاباتی در ایالت نبراسکا، در گفت‌وگو با خبرنگاران این اظهارات را مطرح کرد.

وی همچنین گفت یک تهدید مشخص موجب شد آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از یک پایگاه نظامی در انگلیس خارج کند. او گفت: عقب‌نشینی بمب‌افکن‌های آمریکایی از بریتانیا، در پی یک تهدید صورت گرفت و ما می‌دانیم چه کسی پشت این تهدید قرار دارد. او همچنین ادعای واهی خود درباره اینکه ایران پشت ماجرای فلای دبی بوده است را مطرح کرد.

ترامپ در ادامه لفاظی‌های خود مدعی شد نفت به راحتی از تنگه هرمز عبور می‌کند.

ترامپ در بخشی دیگر ادعای خود را تکرار کرد و مدعی شد جنگ با ایران خیلی سریع، به هر طریقی که باشد، تمام خواهد شد

او همچنین مدعی شد حمله عربستان و یمن به انصارالله خیلی خوب پیش خواهد رفت.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تجارت گفت واشنگتن برای دستیابی به توافق تجاری با کانادا عجله‌ای ندارد و این کشور را به بدرفتاری با آمریکا از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای متهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی جداگانه، روابط واشنگتن با صربستان را «بسیار خوب» توصیف کرد.

منبع: سی بی اس

برچسب ها: دولت ترامپ ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خوک خوکدونی اپستین این جنایتکارتروریست کودک کش اساسا امضای خودش راهم قبول ندارد وبی ارزشتر وکذابتر وپستتر ازآنست که به قول وقرارش ارزش بدهیم.بارها اینو ثابت کرده.
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
به ترامپ لعین: تو به دلیل نادانی و ناتوانی و بی فرهنگی در تدابیر لازم و عدم پشتوانه و تکیه گاه و البته سابقه ای در گفتگو با ایران از شایستگی لازم برخوردار نیستی. بر این اساس از دروغ و فرافکنی و فرار به جلو بپرهیز که راه سازنده ای نیست. بجای آن به توان یابی و رشد فرهنگی، کسب قدرت فهم و درک و بجای روایت سازی سخیف و غیرواقعی به ساختن سابقه خوب که تکیه گاه تو میتواند باشد بپرداز
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
به ترامپ قمارباز احمق نفهم دروغگو ی جنایتکار اصلا نمیشه اطمینان کرد.تا هفت شرط در تفاهم نامه اسلام‌آباد را قبول و اجرا نکند واز منطقه خاورمیانه بیرون نرود و غرامت جنگ را نپردازند و در سازمان ملل متحد تعهد ندهد. هیچ مذاکره ای نباید انجام بشود.
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
بازارهای مالی شون می خواهد باز شود از ترس بالا رفتن قیمت نفت این وراجی ها می کنند
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
هروقت میگه آماده گفتگو هستیم ،دو روز بعدش اسرائیل میزنه
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
این یارو وقتی گفتگو را مطرح می کند بعدش باید منتظر جنگ بود.
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۰۹:۴۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
پس حتما حمله می کنن
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۸:۲۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
این حروم زاده هر وقت گفت اماده مذاکره با ایران هست به ایران حمله کرد ، در واقع میگه اماده حمله به ایران هست
۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۰۸:۱۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ادمها دروغهای این خوک کثیف راباورنمیکنند مگرخرهاترآمب دروغگوترین وکثیف ترین موجود درزمین است لعنت الله علیه
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
الحق والانصاف که درست فرمودید.دلیل تجربه
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