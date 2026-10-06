باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخرین ساعات روز دوشنبه ادعا کرد واشنگتن همواره برای انجام گفت‌وگوی مستقیم با ایران «آماده» است.

ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید برای شرکت در یک تجمع انتخاباتی در ایالت نبراسکا، در گفت‌وگو با خبرنگاران این اظهارات را مطرح کرد.

وی همچنین گفت یک تهدید مشخص موجب شد آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از یک پایگاه نظامی در انگلیس خارج کند. او گفت: عقب‌نشینی بمب‌افکن‌های آمریکایی از بریتانیا، در پی یک تهدید صورت گرفت و ما می‌دانیم چه کسی پشت این تهدید قرار دارد. او همچنین ادعای واهی خود درباره اینکه ایران پشت ماجرای فلای دبی بوده است را مطرح کرد.

ترامپ در ادامه لفاظی‌های خود مدعی شد نفت به راحتی از تنگه هرمز عبور می‌کند.

ترامپ در بخشی دیگر ادعای خود را تکرار کرد و مدعی شد جنگ با ایران خیلی سریع، به هر طریقی که باشد، تمام خواهد شد

او همچنین مدعی شد حمله عربستان و یمن به انصارالله خیلی خوب پیش خواهد رفت.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تجارت گفت واشنگتن برای دستیابی به توافق تجاری با کانادا عجله‌ای ندارد و این کشور را به بدرفتاری با آمریکا از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای متهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی جداگانه، روابط واشنگتن با صربستان را «بسیار خوب» توصیف کرد.

منبع: سی بی اس