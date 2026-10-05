باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت‌کننده در آزمون سراسری (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) از امروز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز شده و تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داورسازی و دامپزشکی) می‌توانند تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۷ مهر با مراجعه به سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان لازم است با استفاده از کد دسترسی مندرج در ذیل کارنامه و کد ملی به سامانه وارد شده و پس از پرداخت وجه انتخاب رشته نسبت به انتخاب حداکثر یک‌صد رشته‌محل متناسب با گروه آزمایشی مربوطه اقدام کنند.

داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی در گروه‌های هنر و زبان خارجی شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل رشته‌محل‌های این گروه را در میان انتخاب‌های یکصدگانه خود منظور کنند.

متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی که در کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، توجه داشته باشند که رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش درج شده است؛ لذا داوطلبان می‌توانند کدرشته محل‌های فوق را که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش با توجه به اولویت درج کنند.

داوطلبان واجد شرایط سهمیه بهیاری می‌توانند یکی از چهار رشته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی را صرفاً در یکی از واحد‌های مجری این رشته‌ها در استان محل اشتغال خود انتخاب کنند. این رشته‌ها به صورت کد‌های مستقل در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است. انتخاب رشته‌محل‌های سهمیه بهیاری در خارج از استان محل اشتغال منجر به حذف رشته‌محل‌های انتخابی داوطلب خواهد شد.

داوطلبانی که رشته‌محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته‌های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌یابند، توجه داشته باشند که بیش از ۹۵ درصد رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه به سامانه www.azmoon.org می‌توانند نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

داوطلبان لازم است ابتدا از وجود رشته‌محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.

آغاز ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت‌نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول، پذیرش آنها به صورت صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است نیز، از امروز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۷ مهر ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

شایان ذکر است، ثبت‌نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند، داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی