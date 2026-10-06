محمد ارزنده قهرمان سابق دوومیدانی می گوید که سوء مدیریت آقایان باعث شد که محیطی زاده در آسیا مدال نگیرد.

محمد ارزنده قهرمان سابق دوومیدانی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد تیم ملی دوومیدانی در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: در ابتدا به ورزشکارانی که زحمت کشیدند و در ناگویا مدال گرفتند تبریک می‌گویم. اما موضوع این است که حدادی در زمان انتخابات بیان کرد که ما ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی می‌گیریم و از ۱۰ مدال قول داده شده فقط ۴ مدال گرفتند.



او افزود: به هر حال حدادی باید بیاید و توضیح بدهد که علت اینکه تیم ملی دوومیدانی نتوانسته ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی بگیرد چه چیزی بوده است. اگر دلایل حدادی مالی باشد و بگوید که من بودجه نداشتم که این موضوع خودش جز وعده‌ای انتخاباتی اش بود که بیان کرد با توجه به روابطی که دارم، هزار میلیارد بودجه برای فدراسیون دوومیدانی می‌آورم.

مسئولان دوومیدانی هیچ بهانه ای برای توجیه کردن ندارند

ارزنده گفت: شاید احسان حدادی بهانه اش جنگ در کشور باشد. ورزشکاری که قرار بوده در بازی‌های آسیایی شرکت کند تا اسفند ماه گذشته باید خودش را آماده مسابقات می‌کرد و شرایط جنگی هم نمی‌تواند دلیلی برای به دست نیاوردن ۱۰ مدال باشد. هیچ بهانه‌ای برای توجیه کردن اینکه نتوانستند وعده‌های خود را عملی کنند.

کسی حدادی را به خاطر اتفاقات رخ داده در کره جنوبی بازخواست نکرد

قهرمان سابق دوومیدانی بیان کرد: احسان حدادی راه را پیدا کرده است و می‌داند در کشور ما اگر وعده و وعید بدهید، مردم می‌توانند قبول کنند و زمانی که شما وعده هایتان عملی نشود، مردم هم از شما انتقاد نمی‌کنند. الان حدادی می‌آید و می‌گوید که ما همه تلاش خود را کردیم، اما در نهایت نتوانستیم ۱۰ مدال به دست آوریم. حدادی می‌خواهد بگوید که زمانی که فدراسیون دوومیدانی را در دست گرفته، ورزشکار نداشته است، اما همین آقا نصف ورزشکاران را در کره جنوبی جا گذاشت. در مورد اتفاقات رخ داده در کره جنوبی هم نه کسی حدادی را بازخواست کرد و نه کسی در فدراسیون دوومیدانی استعفا داد. حداقل یک نفر باید مسئولیت اتفاقات کره جنوبی را قبول می‌کرد و استعفا می‌داد، اما هیچ کس این کار را انجام نداد. مسئولان دوومیدانی خیلی راحت به ایران آمدند و گفتند که ما این کار را نکردیم و هر کسی این کار را کرده تاوانش را پس بدهد.

در مورد اتفاق رخ داده برای محیطی زاده کوتاهی از سمت چه کسی بوده است

ارزنده عنوان کرد: الان یک نفر بیاید و بگوید که حالا بازی‌های آسیایی برای دوومیدانی تمام شده است، کوتاهی از سمت چه کسی بوده است که مدال خانم محیطی زاده از دست رفت. ورزشکار فقط باید ورزش کند و نباید ورزشکار به دنبال قانون برود و این وظیفه سرمربی، سرپرست تیم و فدراسیون دوومیدانی هست که از قوانین مسابقات آگاه شوند تا ورزشکار دچار مشکل نشود. سرمربی فقط این نیست که اسم شما در لیستی رد شود و پای سکو بروید تا پاداش بگیرید. سرمربی باید مسئولیت پذیر باشد. چه کسی باید پاسخ این اتفاقی که برای محیطی زاده رخ داده است، بدهد.

هیچ کس نبوده تا به محیطی زاده بگوید که کفشش استاندارد نیست

او ادامه داد: مگر در مورد اتفاقات رخ داده در کره جنوبی کسی در فدراسیون دوومیدانی استعفا داد که الان برای اتفاق رخ داده بیایند و جوابگو باشند؟ الان خیلی راحت می‌گویند که ورزشکار و سرمربی قانون را نمی‌دانسته‌اند. اصلا باید چه کسی باید به محیطی زاده می‌گفت که کفش شما استاندارد نیست و شما نباید لژ کفشت بیشتر از ۲ سانتیمتر باشد و شما نمی‌توانید با این کفش مسابقه بدهید، چون دیسکالیفه می‌شوید، اما هیچ کس نبوده تا به این ورزشکار بگوید که کفشش استاندارد نیست. ورزشکار هم در آن فضای مسابقات آن قدر استرس دارد که نمی‌تواند متوجه شود که کفشش استاندارد نیست.

ورزشکاران دوومیدانی مدال گرفته در ناگویا دسترنج حدادی نیستند

ارزانی بیان کرد: حالا ما می‌خواهیم بفهمیم که حدادی مصونیت دارد که اگر او نورچشمی هست دیگر کاری با او نداریم. اگر حدادی می‌گوید که من ورزشکار نداشتم تا مدال بگیرد، ورزشکارانی که در ناگویا مدال گرفتند هم دسترنج حدادی نیستند، چون دوومیدانی ورزشی نیست که در عرض ۲ سال مدال بیاورید. به هر حال ورزشکار در دوومیدانی هست، اما نصف این ورزشکاران با سو مدیریت حدادی در کره جنوبی محبوس شدند. دقیقا از ۳ ورزشکاری که در کره جنوبی هستند به جرات می‌توانم برگویم که ۲ نفرشان مدال می‌گرفت. همچنین مدال محیطی زاده هم از دست رفت. خیلی از ورزشکاران هم در تهران جا گذاشتند و آنهاحقشان بود که در تیم ملی دوومیدانی باشند و آنها می‌توانستند مدال بگیرند. به طور مثال نمی‌شود شما ۷ ورزشکار به ناگویا ببریم و ۴ مدال بگیرید و بعد بگویید که آمارم خیلی خوب است.

چوب از دست تیم دوومیدانی ایران در میکس امدادی افتاد

قهرمان سابق دوومیدانی گفت: دوومیدانی ۲۴ ماده دارد و علاوه بر این میکس هم به این مواد اضافه شده است. شما نمی‌توانید بگویید که مدال در ناگویا نمی‌توانستیم بگیریم و مدال می‌توانستید بگیرد. همان تیم میکس امدادی که چوب از دست تیم دوومیدانی ایران افتاد. حمیده اسماعیل نژاد، مریم طوسی و فرزانه فصیحی دوندگان سرعت هستند و اینها می‌توانستند در ناگویا مدال بگیرند. اعضای تیم میکس امدادی باید تمرین می‌کردند، اما چوب از دستشان افتاد و نشان دهنده این است که همه چیز دارد بدون برنامه جلو می‌رود و تمرینی نکرده بودند. وقتی این ورزشکاران تمرین نکردند چطور می‌توانند چوب را به دست هم بدهند.



او خاطر نشان کرد: مگر تیمی که در میکس امدادی طلا گرفته است، بگوییم که اینها کار‌ی نکردند و فقط ۴ چوب را جابه جا کردند. تیم ملی تایلند دونده سرعتش را به این رقابت‌ها می‌آورد کافی بود. همچنین دوندگان ۱۰۰ و ۲۰۰ متر تایلند علاوه بر مدال رکورد شکنی هم کردند و اینها زیرنظر مربی مریم طوسی تمرین می‌کنند. طوسی یکی، ۲ سل پیش به فدراسیون دوومیدانی پیشنهاد داد که با مربی اش قرارداد ببندند تا از داشته‌های او برای علم مربیان خود استفاده کنیم. ورزش ما را «منیت» بیجاره کرده است.

سوء مدیریت مدال را از محیطی زاده گرفت

ارزانی درباره اینکه سپهرزاد بیان کرده که مدال محیطی زاده را از دستمان گرفتند، گفت: نه، شما مدال را از ورزشکار گرفتید و اصلا این طوری نیست. اینها می‌خواهند اشتباهات خود را به گردن تیم داوری بیاندازند و مدعی شوند که تیم داوری باید همه چیز را قبل از مسابقه چک می‌کرد. وظیفه شما هست که قانون را رعایت کنید. مدال محیطی زاده را سوء مدیریت گرفت و الکی نیایند که اشتباهات خود را با هوچیگری گردن کس دیگری بیاندازند و از این خبر‌ها نیست.