پیشکسوت فوتبال می گوید که قلعه نویی بازیکن جوان را فدای نتیجه می کند، اما در امر نتیجه گیری هم موفق نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید عزیزیان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران در ۲ بازی دوستانه اظهار کرد: بازی‌های تیم ملی چنگی به دل نزد. بازیکنان سابق همچنان در تیم ملی فوتبال بازی می‌کنند. اگر تیم ملی می‌خواهد به موفقیت برسد باید جوان شود. به هر حال وقت برای جوانگرایی داشتند، اما این کار را نکردند. به نظرم باید تلفیقی از جوانان و باتجربه‌ها را بازی بدهند.

بیرانوند به عنوان دروازه بان ملی نباید این اشتباهات را مرتکب می شد

او افزود: تیم ملی بازی خوبی مقابل ازبکستان انجام نداد. در صورتی که ما همیشه برابر ازبکستان پیروز بودیم، اما این بار شکست خوردیم. همچنین ما برابر روسیه هم خوب نبودیم و نتیجه هم نگرفتیم و اشتباهات زیادی مخصوصا در دفاع داشتیم. ما در دروازه و دفاع خیلی مشکل داشتیم. خیلی‌ها می‌گویند که بیرانوند موعد سربازی اش فرا رسیده و فکرش خراب است. اصلا این چه حرفی هست که می‌زنند. بیرانوند اشتباهاتی داشت که نباید یک دروازه بان ملی این اشتباهات را مرتکب شود. اگر فکر بیرانوند خراب بوده است، سرمربی تیم ملی باید متوجه این موضوع می‌شد و بیرانوند را با روحیه خراب بازی نمی‌داد.

حاج صفی در تیم سپاهان هم پاس گل به حریف داده است

عزیزیان درباره اینکه اشتباهات دروازه بان در ۲ بازی دوستانه گفت: در صحنه گل اول، حاج صفی پاس اشتباهی داد و به بازیکن ازبکستان رسید و او هم توپ را وارد دروازه کرد. حاج صفی هم در بازی‌های سال قبل هم در سپاهان چنین پاس اشتباهی داد و حریف توپ را وارد دروازه کرد. او در دادن این پاس‌های اشتباه سابقه داشته است. اشتباه برای هر بازیکنی پیش می‌آید، اما در سطح تیم ملی نباید چنین اشتباهی رخ بدهد. حاج صفی نباید چنین اشتباهاتی را انجام بدهد. تیم ملی فوتبال باید حواسش جمع باشد و سرمربی تیم ملی باید از جوانان بیشتر استفاده کند. بازیکن جوان انگیزه دارد و می‌تواند تیم ملی را از این تنگنا در بیاورد. بازیکن جوان باید در چنین دیدار‌هایی بازی کند تا تجربه کسب کند. اگر بازیکن جوان بازی نکند تجربه‌ای هم کسب نمی‌کند.

تیم ملی فوتبال بعد از جام ملت ها خالی از بازیکن می شود

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم ملی بالاست و به نظرش قلعه نویی نباید دست به جوانگرایی بزند، بیان کرد: من نمی‌دانم چرا قلعه نویی از جوانان استفاده نمی‌کند؟ به هر حال این جوانان آینده فوتبال ملی ما هستند. حالا با بازیکنان مسن به جام ملت‌های آسیا بروند و قهرمان هم بشوند، آن بازیکنان بعد از این مسابقات رفتنی هستند و تیم ملی خالی از بازیکن می‌شود و زمان می‌برد تا بازیکن جوان بتواند به تیم ملی کمک کند. قلعه نویی ۴، ۵ سال هست که در تیم ملی فوتبال هست و می‌توانست جوانگرایی کند. این مربی از روز اول حضورش در تیم ملی فوتبال بیان کرد که جوانگرایی می‌کند، اما ما جوانگرایی ندیدیم و این اتفاق هم در تیم ملی رخ نداد. قلعه نویی جوان را فدای نتیجه کرده، اما نتیجه هم در جام جهانی و بازی‌های دوستانه نگرفته است. ان شا الله تیم ملی در جام ملت‌های آسیا قهرمان شود، چون همه مردم ایران انتظار دارند که تیم ملی قهرمان شود و به دومی هم قانع نیستند. این همه در باشگاه‌های ما هزینه شده است و پول‌های نجومی که به بازیکنان دادند و باید از جوانان در تیم ملی استفاده شود تا نتیجه بگیرند.

بزرگان فوتبال باید سرمربی تیم ملی را انتخاب کنند

عزیزیان درباره اینکه تاج بیان کرده که مربی داخلی بهتر از قلعه نویی نداریم، گفت: به نظرم فدراسیون فوتبال گردهمایی بگذارد و بزرگان فوتبال را دعوت کند تا آنها علت شکست‌های تیم ملی را بررسی کنند و ببینند که سرمربی تیم ملی چه چیزی می‌خواهد. ما فقط می‌خواهیم به مسابقات برویم و ببریم و به فکر آینده تیم ملی نیستیم. به نظرم از پیشکسوتان فوتبال نظر خواهی کنند و بعد بهترین مربی را انتخاب کرده تا بتواند کار کند.

بازیکنان امید به فکر ساق هایشان بودند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه حذف تیم ملی امید از بازی‌های آسیایی ناگویا را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بازیکنان خودشان نبودند و هیچ بازیکنی خوب نبوده است. شاید من حرفی بزنم که فوتبالیست‌ها ناراحت شوند، اما به نظرم بازیکنانی که در ناگویا بازی کردند بیشتر به فکر ساق‌های پایشان بودند که آسیب نبینند تا بتوانند در باشگاه‌های خود بازی کنند و بتوانند مبلغ قرارداد خود را بگیرند. به هر حال اگر بازیکنی مصدوم شود در آن صورت باشگاه می‌گوید که در تیم ملی فوتبال بودی و در همان جا کار‌های درمان خود را انجام بدهید. به نظرم بازیکنان تیم ملی امید نمی‌خواستند مصدوم شوند به خاطر اینکه بازی درگیرانه انجام ندادند. همه این بازیکنان امید در باشگاه‌های خود با قرارداد‌های نجومی بازی می‌کردند، اما آنها ترس داشتند که مصدوم شوند و نتوانند در تیم خود بازی کنند.

حسین عبدی تقصیری در حذف تیم ملی امید ندارد

او درباره اینکه استعفای حسین عبدی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم حسین عبدی در حذف تیم ملی امید از بازی‌های آسیایی هیچ تقصیری ندارد. فدراسیون فوتبال همیشه مربیان تیم ملی امید را قربانی می‌کند. الان بازی‌های تیم ملی امید تمام شده است، فدراسیون فوتبال این تیم را رها می‌کند و یک ماه قبل از مسابقات سرمربی امید را انتخاب می‌کند و بازیکنان تمرین می‌کنند و تیم ملی امید بدون بازی دوستانه به بازی‌های آسیایی می‌رود و نتیجه هم نمی‌گیرد. تیم ملی امید تیم دوم بزرگسال محسوب می‌شود و بازیکنان این تیم می‌توانند جایگزین بازیکنان بزرگ تیم ملی بزرگسال باشند. تیم ملی امید را به امان خدا رها می‌کنند و فقط فکر و ذکر فدراسیون فوتبال، تیم ملی بزرگسال است. به نظرم بهتر است که سرمربی خارجی برای تیم ملی امید بیاورند. به هر حال مسئولان فوتبال به تیم‌های پایه نمی‌رسند و هزینه‌ای که در تیم ملی بزرگسال انجام می‌دهند در تیم‌های پایه تقبل نمی‌کنند تا مربیان خوب کار کنند.

مسئولان فوتبال آینده تیم ملی را نمی بینند

عزیزیان گفت: مبلغ قرارداد مربیان تیم ملی امید خوب نیست و به آنها نمی‌رسند و یک ماه قبل از مسابقات تیم امید را جمع می‌کنند و به مسابقات رسمی می‌برند و نتیجه هم نمی‌گیرند و بعد از آن می‌گویند که سرمربی تیم مشکل داشت. بازیکنی که قراردادش ۷۰، ۸۰ میلیارد تومان است به طور حتم نمی‌آید برای تیم ملی امید بازی کند و مواظب ساق‌های پایش است و در نهایت سرمربی مقصر شناخته می‌شود. برای فوتبال ما خیلی بد است که مسئولان فوتبال آینده را نمی‌بینند و باید از الان بازیکنان را بری چند سال آینده بسازند