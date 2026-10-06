باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس پس از چند وقت تمرین در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی، امروز تمرین خود را در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار خواهد کرد.

با اعلام کادر فنی پرسپولیس به بازیکنان، سرخپوشان فردا راهی ورزشگاه شهید کاظمی می‌شوند تا تمرینات خود را در این مجموعه دنبال کنند.

ورزشگاه شهید کاظمی در ماه‌های اخیر در اختیار تیم فوتبال بانوان پرسپولیس قرار داشته و دیدارهای این تیم در لیگ برتر بانوان نیز در همین ورزشگاه برگزار می‌شود.

به این ترتیب، تیم فوتبال پرسپولیس پس از مدت‌ها بار دیگر به ورزشگاه شهید کاظمی بازمی‌گردد؛ ورزشگاهی که در سال‌های گذشته محل برگزاری بخش قابل توجهی از تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی سرخپوشان بوده و برای این تیم خاطرات زیادی به همراه دارد.