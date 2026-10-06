رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: تهران برای تکمیل خطوط هفت‌گانه مترو حدود ۲ هزار واگن کمبود دارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در تأمین تجهیزات حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: با توجه به تغییرات نرخ ارز که قدرت خرید خارجی ما را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، بهتر است رویکرد‌های خود را تغییر دهیم و به جای نگاه به خرید خارجی، بیشتر بر توانمندی شرکت‌های تولیدکننده داخلی تکیه کنیم.

وی افزود: شرکت‌های داخلی توانمندی‌های خوبی دارند و در شرایط سخت فعلی، بهترین زمان برای تغییر این رویکرد است تا بتوانیم در حوزه اتوبوس و واگن بیشتر از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی استفاده کنیم.

تشکری هاشمی با اشاره به وضعیت داخلی‌سازی واگن‌های مترو گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد واگن‌ها در داخل کشور داخلی‌سازی شده است. اگر قوای محرکه را که ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه باشد، کنار بگذاریم، حتی در این بخش نیز صنعتگران داخلی در حال کار هستند و بسیاری از قطعات دیگر واگن در داخل کشور تولید می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: وقتی بخش‌هایی مانند ساخت اتاق، تزئینات، درب، سیستم ترمز، سیستم پنوماتیک و سایر قطعات در داخل کشور قابلیت تولید دارند، دیگر ضرورتی ندارد که نزدیک پنج سال منتظر رسیدن واگن بمانیم و هنوز اتفاق مهمی در این زمینه رخ نداده باشد؛ بیشتر از این نباید تحمل کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع را در سال‌های گذشته نیز مطرح کرده است، گفت: باید بیشتر به توانمندی‌های داخلی تکیه کنیم و قطعاتی را که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، از طریق خرید خارجی تأمین و در داخل کشور عملیات مونتاژ و اسمبلی آنها را انجام دهیم.

تشکری هاشمی با اشاره به احتمال ارائه متمم بودجه شهرداری تهران گفت: حتماً در بررسی متمم بودجه به موضوعات توجه ویژه خواهیم داشت. هنوز به نقطه ایده‌آل خود در بخش تأمین ناوگان نرسیده‌ایم و اگر شهرداری تهران متمم بودجه ارائه کند، بر دو موضوع تأکید خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: نخست اینکه زمانی می‌توان متمم بودجه ارائه کرد که درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران و همچنین بودجه‌هایی که شورا برای بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه حمل‌ونقل، مصوب کرده است، اطمینان حاصل شود که این پرداخت‌ها انجام شده است.

وی افزود: از سوی دیگر باید منابع را به کار‌های اولویت‌دار و نیاز‌های اصلی مردم اختصاص دهیم که یکی از مهم‌ترین آنها ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. باید بودجه‌های ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند از رفاه شهری بیشتری برخوردار شوند.

کسری ۲ هزار واگنی مترو تهران

تشکری هاشمی با اشاره به مشکلات موجود در استفاده از ظرفیت خطوط فعلی مترو گفت: مشکل جدی ما در حال حاضر این است که تعداد ناوگان موجود حتی برای استفاده کامل از ظرفیت خطوط فعلی نیز کفایت نمی‌کند و مردم در ساعات اوج صبحگاهی و شامگاهی با سختی و دشواری از قطار‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم میزان کسری را بیان کنیم، برای تکمیل خطوط هفت‌گانه فعلی حدود ۲ هزار واگن کم داریم. اگر این واگن‌ها تأمین شوند، می‌توانیم سرفاصله حرکت قطار‌ها را کاهش دهیم؛ به جای سرفاصله‌های ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای، این زمان می‌تواند به حدود دو تا سه دقیقه برسد و در آن صورت استفاده از مترو برای مردم جذابیت بیشتری خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران همچنین درباره خطوط جدید مترو گفت: چهار خط جدید را نیز در دستور کار داریم و همچنان منتظر هستیم شهرداری تهران لایحه مربوط به این خطوط را ارائه کند تا مجوز شورای اسلامی شهر تهران را دریافت کرده و امکان ساخت این خطوط فراهم شود.

وی افزود: تا زمانی که این مراحل قانونی طی نشود، نه شورا می‌تواند منابع خاصی را در اختیار این خطوط قرار دهد و نه می‌توان گفت شرایط لازم برای اجرای آنها فراهم شده است.

تشکری هاشمی در پایان گفت: امیدواریم شهرداری تهران هرچه سریع‌تر لایحه خطوط چهارگانه را ارائه و آن را به تصویب شورا برساند تا ما نیز بتوانیم برای این خطوط بودجه‌های مناسبی در نظر بگیریم؛ هرچقدر کار‌های زیربنایی بیشتری انجام دهیم، آینده شهر بهتر و شرایط برای ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان فراهم خواهد شد.

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برچسب ها: مترو ، واگن
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