باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند نامگذاری معابر پایتخت اظهار کرد: در طول پنج سال گذشته جلسات کمیسیون نامگذاری معابر به صورت مستمر برگزار شده و این کمیسیون یکی از کمیسیون‌های فرعی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران است.

وی افزود: در این دوره تلاش کردیم با مراجعه به آیین‌نامه و با تصمیم‌گیری به دور از افراط و تفریط، به مفاخر شهر تهران توجه ویژه‌ای داشته باشیم که در صدر این مفاخر، افرادی قرار دارند که جان خود را برای دفاع از ملت ایران فدا کرده‌اند.

نادعلی ادامه داد: در سال‌های اخیر نامگذاری‌های خوبی به نام شهدای عزیز در معابر تهران انجام شده و در این روند به مباحث و پیوست‌های اجتماعی محلات نیز توجه داشته‌ایم. همچنین تلاش شده است نامگذاری هر معبر تا جای ممکن با فضای زیست‌بوم و ویژگی‌های آن محدوده تناسب داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به افزایش تعداد شهدای شاخص در سال‌های اخیر گفت: در دفاع مقدس دوم و سوم، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تعداد شهدای شاخص ما افزایش قابل توجهی پیدا کرد و این موضوع کار نامگذاری معابر را دشوارتر کرده است.

وی افزود: معابر جدید در تهران بسیار محدود شده‌اند و ما هیچ‌گاه نمی‌خواهیم معبری را که به نام یک شهید مزین شده است، تغییر دهیم و نام شهید دیگری را جایگزین کنیم؛ بنابراین اکنون باید با ظرافت و دقت بیشتری نسبت به تعیین نام معابر اقدام کنیم.

تعیین نام مرتبط با رهبر انقلاب با مشورت دفتر ایشان

نادعلی درباره روند تعیین نام یکی از معابر به نام رهبر انقلاب نیز گفت: در خصوص این موضوع یک بار بررسی‌هایی انجام شد و گزینه‌هایی مطرح شد، اما با راهنمایی دفتر مقام معظم رهبری قرار بر این شد که گزینه‌ها و تصمیم‌سازی‌های مربوطه با مشورت دفتر ایشان انجام شود تا ان‌شاءالله به گزینه مناسبی برسیم.

وی ادامه داد: برداشتی که از این موضوع داشتم این بود که در شرایط فعلی، موضوعات مهم‌تر و مسائل مردم، تجمعات و اتفاقات جاری در اولویت قرار دارند و به همین دلیل خواسته شد این موضوع با فاصله و در زمان مناسب‌تری انجام شود.

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: معمولاً موضوعاتی که به رهبر انقلاب مربوط می‌شود، با هماهنگی دفتر ایشان انجام می‌گیرد.

نادعلی درباره احتمال نامگذاری فرودگاه به نام رهبر انقلاب نیز گفت: شورای شهر تهران در موضوع نامگذاری فرودگاه ورود و تعیین‌کنندگی ندارد. حوزه مسئولیت شورا مربوط به اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، کوچه‌ها، معابر، میادین و برخی ساختمان‌هاست.

وی افزود: اگر در گزینه‌های پیشنهادی، نامگذاری فرودگاه نیز مطرح شود، طبیعتاً باید با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص مکاتبه و نظر آنها نیز دریافت شود و شورا صرفاً می‌تواند پیشنهاد خود را مطرح کند.

سازمان زیباسازی و واکنش فرهنگی به رویداد‌های روز

نادعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران اظهار کرد: در دوره‌های مختلف مدیریت شهری، اقدامات فرهنگی متفاوتی در شهر تهران انجام شده و هر دوره ویژگی‌ها و دستاورد‌های خاص خود را داشته است.

وی افزود: در شرایط جنگ و پس از اتفاقاتی که در میادین و تجمعات مردمی رخ داد و همچنین پس از مراسم وداع و تشییع شهید ایران، شاهد بودیم که شهر تهران نسبت به اتفاقات روز واکنش فرهنگی نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که با هر اتفاق، چراغی روشن می‌شود، طرحی اجرا و بیلبورد‌های شهری با محتوای متناسب با آن رویداد مزین می‌شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: به نظر من اتفاق خوبی در حوزه پرداختن به موضوع جنگ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حال رخ دادن است و دوستان ما در این حوزه فعال هستند.

نادعلی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سردیس، تندیس و عناصر حجمی شهر تهران گفت: در این حوزه نیز اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هرچند من خودم انتقاداتی دارم؛ با وجود اینکه تعداد زیادی از این آثار در شهر اجرا می‌شود، اما درباره گوناگونی و تنوع آنها نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه دیوارنگاره‌ها نیز اقدامات خوبی در حال انجام است و ما به دلیل تخصصی بودن کمیسیون و همچنین مسئولیتی که در کمیته هنر شورا دارم، به صورت مستمر با مسئولان سازمان زیباسازی درباره این موضوعات گفت‌و‌گو و نکات لازم را مطرح می‌کنیم.

نادعلی با اشاره به گستردگی مناسبت‌های فرهنگی در کشور گفت: چالش‌ها همواره وجود دارد؛ چرا که علاوه بر مناسبت‌های تقویمی، مناسبت‌های جدید و اتفاقات روز نیز به وجود می‌آیند. البته برخی موضوعات نیز اساساً مناسبت نیستند و باید به صورت ثابت و مستمر به عناصر آرمانی، مبانی انقلاب اسلامی و موضوعات دینی و فرهنگی پرداخته شود.