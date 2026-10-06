انتشار ویدیویی از برخورد غیرمتعارف یک مأمور انتظامی در سنندج با دانش‌آموزانی که به دلیل فقدان گواهینامه متواری شده بودند، منجر به بازداشت مامور خاطی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چند روز قبل ماجرای برخورد نامناسب یک مأمور گشت انتظامی با ۲ دانش‌آموز سنندجی که به دلیل نداشتن گواهینامه اقدام به فرار از دست پلیس کرده بودند، با ورود قاطعانه فرمانده انتظامی کردستان و دادسرای نظامی وارد مرحله قضایی شد.

این رویداد که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته، بار دیگر بر لزوم رعایت دقیق حقوق شهروندی از سوی ضابطین قضایی تاکید می‌کند.

فرمانده انتظامی کردستان در تشریح این حادثه با بیان اینکه حق توهین و بی‌احترامی به هیچ‌کس، حتی مجرمان را نداریم، اظهار کرد: به محض اطلاع از این اتفاق، شخصاً پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادم و با آن جوانان، والدین و مأمور  مربوطه گفت‌و‌گو کردم.

سردار یحیی الهی، با اشاره به روند تعقیب و گریز رخ داده، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دانش‌آموزان پس از فرار از پلیس در چندین خیابان، برای جلوگیری از آسیب احتمالی به خود و دیگران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ با این حال، شیوه مواجهه مأمور با آنها خارج از چارچوب‌های اخلاقی و قانونی بوده است.

گذشت شاکی؛ تاکید بر اجرای قانون

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به دیدارش با والدین این جوانان، گفت: پدر آنان بابت رفتار‌های فرزندانش که منجر به فرار از پلیس شده بود، عذرخواهی کرده و حتی از حق خود برای شکایت از مأمور خاطی گذشت کرد؛ با این حال، گذشت شاکی خصوصی، مانع از رسیدگی سازمانی به تخلف صورت‌گرفته نشد.

سردار الهی اضافه کرد: با وجود رضایت خانواده، طبق وظیفه ذاتی خود، مأمورمربوطه را به دادسرای نظامی معرفی کردیم و وی به‌زودی برای گذراندن دوران تنبیه و طی مراحل قانونی، به استانی دیگر منتقل خواهد شد تا این برخورد، درسی برای سایرین در جهت رعایت حقوق شهروندان باشد.

مأمورخاطی در بازداشت

پیش از این، محمدحسین امیری، دادستان نظامی استان کردستان نیز با تایید بازداشت این مأمور انتظامی، بر لزوم صیانت از حقوق مردم تاکید کرده بود.

محمد حسین امیری افزود: بر اساس اعلام دادسرای نظامی استان کردستان، با وجود اعلام رضایت پدر دانش آموزان نسبت به مأموران انتظامی، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، مامور متخلف پس از طی مراحل قانونی بازداشت و به زندان معرفی شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش دادسرای نظامی استان، با وجود اعلام رضایت اولیای دانش‌آموزان، به دلیل حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از جایگاه پلیس و حقوق شهروندی، مامور متخلف پس از طی مراحل قانونی، بازداشت و روانه زندان شد.

وی گفت: مأمور خاطی هم اکنون در بازداشت بوده و اقدام جدیدی در خصوص پرونده انجام نشده است.

برچسب ها: مامور خاطی ، گواهینامه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
آفرین به این مامور وظیفه شناس بسیار کار درستی انجام داده، نه تنها نباید تنبیه بشه بلکه باید ارتقاء درجه بگیره و به نحو مقتضی ازش تقدیر و تشکر بعمل بیاد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
دانش آموز غلط کرده بدون گواهینامه پشت خودرو نشسته مامور کار خوبی کرده آزادش کنید سریع و از بچه سال تعهد بگیرید دیگه پشت فرمون نشینه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
مامور کار خوبی کرده چک زده . مامور مملکتو الاف کرده دنبال خودش کشونده . به پلیس گیر الکی ندید دیگه . اینارو یه روز میفرستادن بازداشتگاه پیش اراذل
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ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
برخورد مامور درست بوده .تا نباشد چوب تر ......
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
پدر و مادر دانش آموز میدونن کارپسرشون اشتباه بوده که رضایت دادن
گواهینامه هم که نداره
بعداز دست پلیس هم فرار کرده
پلیس چه گناهی کرده
من جای پلیس بودم استعفا میدادم واین شغل شریف رو می‌بوسیدم
میرفتم سیگار می‌فروختم سودش بهتره
خجالت، آبروی پلیس رو خود پلیس برده
پلیس باید قوی و مقتدر باشه نه بی عرضه
من حق به پلیس دادم
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۱:۰۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
سلام و عرض ادب یک نفر بررسی نمی کنه به مامور چه توهینی شده چه گفته شده فقط چون مامور نیروی انتظامی از قشر ضعیف می باشد و بالاترین و بهترین حقوق را می گیرد با مامور برخورد می شود کم ترین حقوق برای نیروی انتظامی بیشترین توقع
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
همین نوجوانان بدون گواهینامه چند خانواده و داغدار کردن

یک پسر نوجوان با خودرو پدرش ، پدر خانواده اشنا ما رو دم در خانه ک قصد خروج داشت ، کشت

حالا پلیس چیکار کنه؟؟
بیاد بهش جایزه بده؟

همین دو نوجوان با یک شهروند تصادف و موجب مرگش بشه
انوقت نمیگین چرا پلیس جلو شو نگرفت؟؟؟!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
همین کاراهارو می کنید که هرکی هر غلطی دلش می خواد می کنه و مامور از ترس بازداشت عقب می ایسته،دستت درد نکنه مامور باغیرت.باید بیشتر می زدی.حیف شما مامورای باغیرت که گرفتار بی قانونی شدید،که بجای تشکر کردن ازت بازداشت می شی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
با همين كارها ديگه مامورها هيچ كاري نميكنن
۹
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
با همين كارها ديگه مامورها هيچ كاري نميكنن
۸
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
مشکل اینجاست که مامورین گرامی هم مجری ان هم قاضی چرا نباید به لباسشون دوربین وصل باشه که این وسط حق دوطرف ضایع نشه
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۱۰:۲۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
بنده به شخصه از نیروی انتظامی متشکرم. لطفا صورت مسؤله را پاک نکنید. چرا باید موتورسواران اینقدر تخلف کنند؟؟ نیروی انتظامی حق داره.
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
شهاب
۱۰:۲۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
اگر از این رخداد تصویر برداری نمیشد چه میشد
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۱۱
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Netherlands (Kingdom of the)
میرزا
۱۰:۱۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
دم مامور گرم .. اگه ترس از تخلف هم نداشته باشیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه
۸
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
چرا اقتدارو ابهت پلیس رو کم میکنید باید با کسانی ک نقض قانون میکنن شدیدترین برخورد رو کرد.
۹
۱۰
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۱۲
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