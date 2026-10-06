باشگاه خبرنگاران جوان- چند روز قبل ماجرای برخورد نامناسب یک مأمور گشت انتظامی با ۲ دانش‌آموز سنندجی که به دلیل نداشتن گواهینامه اقدام به فرار از دست پلیس کرده بودند، با ورود قاطعانه فرمانده انتظامی کردستان و دادسرای نظامی وارد مرحله قضایی شد.

این رویداد که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته، بار دیگر بر لزوم رعایت دقیق حقوق شهروندی از سوی ضابطین قضایی تاکید می‌کند.

فرمانده انتظامی کردستان در تشریح این حادثه با بیان اینکه حق توهین و بی‌احترامی به هیچ‌کس، حتی مجرمان را نداریم، اظهار کرد: به محض اطلاع از این اتفاق، شخصاً پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادم و با آن جوانان، والدین و مأمور مربوطه گفت‌و‌گو کردم.

سردار یحیی الهی، با اشاره به روند تعقیب و گریز رخ داده، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دانش‌آموزان پس از فرار از پلیس در چندین خیابان، برای جلوگیری از آسیب احتمالی به خود و دیگران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ با این حال، شیوه مواجهه مأمور با آنها خارج از چارچوب‌های اخلاقی و قانونی بوده است.

گذشت شاکی؛ تاکید بر اجرای قانون

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به دیدارش با والدین این جوانان، گفت: پدر آنان بابت رفتار‌های فرزندانش که منجر به فرار از پلیس شده بود، عذرخواهی کرده و حتی از حق خود برای شکایت از مأمور خاطی گذشت کرد؛ با این حال، گذشت شاکی خصوصی، مانع از رسیدگی سازمانی به تخلف صورت‌گرفته نشد.

سردار الهی اضافه کرد: با وجود رضایت خانواده، طبق وظیفه ذاتی خود، مأمورمربوطه را به دادسرای نظامی معرفی کردیم و وی به‌زودی برای گذراندن دوران تنبیه و طی مراحل قانونی، به استانی دیگر منتقل خواهد شد تا این برخورد، درسی برای سایرین در جهت رعایت حقوق شهروندان باشد.

مأمورخاطی در بازداشت

پیش از این، محمدحسین امیری، دادستان نظامی استان کردستان نیز با تایید بازداشت این مأمور انتظامی، بر لزوم صیانت از حقوق مردم تاکید کرده بود.

محمد حسین امیری افزود: بر اساس اعلام دادسرای نظامی استان کردستان، با وجود اعلام رضایت پدر دانش آموزان نسبت به مأموران انتظامی، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، مامور متخلف پس از طی مراحل قانونی بازداشت و به زندان معرفی شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش دادسرای نظامی استان، با وجود اعلام رضایت اولیای دانش‌آموزان، به دلیل حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از جایگاه پلیس و حقوق شهروندی، مامور متخلف پس از طی مراحل قانونی، بازداشت و روانه زندان شد.

وی گفت: مأمور خاطی هم اکنون در بازداشت بوده و اقدام جدیدی در خصوص پرونده انجام نشده است.