ممنوعیت پروازهای نیمه شب برداشته شد+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین آذری مدیرکل فرودگاه مهرآباد تهران با اشاره به کاهش ظرفیت پروازی این فرودگاه گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی بخشی از سامانه‌های انرژی و نظارتی در اختیار نیست، برای حفظ ایمنی پروازها ناچار به کاهش ظرفیت شده‌ایم، اما با بازگشت رادار، بخشی از ظرفیت پروازی مهرآباد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تمام تلاش همکاران در فرودگاه مهرآباد بر حفظ حداکثری ایمنی پروازها متمرکز است، افزود: خوشبختانه تاکنون توانسته‌ایم این موضوع را به بهترین شکل مدیریت کنیم و با بازگشت رادار، تعدادی پرواز به ظرفیت فعلی فرودگاه اضافه خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد ادامه داد: در شرایطی که به دلیل نبود برخی سامانه‌های نظارتی، ظرفیت فرودگاه کاهش یافته است، منطقی نیست که از ظرفیت زمانی نیمه‌شب تا ساعت چهار صبح نیز استفاده نکنیم. اگر این بازه زمانی را از برنامه پروازی حذف کنیم، قطعاً امکان ارائه خدمات پروازی به برخی شهرها را از دست خواهیم داد.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی پس از جنگ و مشکلات ناشی از آن، استفاده از تمام ظرفیت عملیاتی فرودگاه مهرآباد ضروری است. بر همین اساس، پس از جنگ و برقراری آتش‌بس، از بازه زمانی ۱۲ شب تا چهار صبح نیز برای برنامه‌ریزی و انجام پرواز به شهرهای مختلف استفاده می‌کنیم.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اشاره به ملاحظات مربوط به آلودگی صوتی اظهار کرد: در این بازه زمانی، محدودیت‌های مربوط به آلودگی صوتی را نیز در نظر گرفته‌ایم و اجازه پرواز به برخی هواپیماهایی که آلودگی صوتی بیشتری دارند، داده نمی‌شود.

وی افزود: در ساعات ۱۲ شب تا چهار صبح، از شرکت‌های هواپیمایی و هواپیماهایی که استانداردهای لازم از نظر آلودگی صوتی را رعایت می‌کنند، برای انجام پرواز استفاده می‌شود.