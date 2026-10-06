شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت خسارت برخی از منازل آسیب دیده در جنگ در محله افسریه شهر تهران ابراز نگرانی کرد و رسیدگی به این موضوع را خواستار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان جنگ رمضان و حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به خاک پاک و مقدس کشورمان، تعداد بسیاری از منازل و خودرو‌ها دچار آسیب جدی و یا تخریب شدند. مقرر شد منازل آسیب دیده مرمت و بازسازی شود، اما بعد از گذشت هفت ماه از این حادثه برخی از این منازل بازسازی و مرمت نشده است. این موضوع با توجه به آغاز فصل پاییز و بارش باران و برف مشکلات شهروندان را دوچندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بازسازی و مرمت نشدن برخی از منازل در محله افسریه شهر تهران خبر داد و ا مسئولان درخواست رسیدگی کرد

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما ساکن ۱۵ متری سوم سرکوچه ۴۵ نبش خیابان شهید رحیمی در محله افسریه شهر تهران هستیم، منزل بنده در ۱۳ اسفندماه سال گذشته مورد حمله رژیم آمریکایی – صهیونی قرار گرفت و کل زندگی من از بین رفت. تا کنون نسبت به بازسازی منزل بنده هیچ اقدامی نشده است. صدای ما باشید ما را حمایت کنید.

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برچسب ها: جنگ رمضان ، منازل آسیب دیده ، سوژه خبری
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