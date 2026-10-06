باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی محمدی رئیس بیمارستان امام (ره) شهر نور گفت: در لحظه حادثه سقوط بالابر یک نفر فوت و ۹ نفر مجروح شده بودند که توسط نیرو‌های امدادی (اورژانس، هلال احمر و دیگرعوامل) به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: پزشکان جراح بلافاصله بر بالین بیماران حاضر و اقدامات لازم از جمله جراحی‌های مورد نیاز را انجام دادند، اما متاسفانه چهار نفر دیگر هم باوجود اقدامات پزشکی به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

رئیس بیمارستان امام (ره) نور اضافه کرد: حال سه حادثه دیده دیگر نیز وخیم است که برای رسیدگی بیشتر به بیمارستان‌های تخصصی شهر‌های همجوار اعزام شدند.

عصر روز گذشته یک بالابر در کارگاه ساختمانی در شهر رویان سقوط کرد و حادثه مرگباری را رقم زد.