مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از افتتاح سامانه فاضلاب روستای وار خوی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای خدمات فاضلابو حفاظت از محیط زیست اجرا شده است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی نجفی اظهار کرد: برای اجرای طرح فاضلاب روستای وار، ۲۴ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از لوله‌های دوجداره ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متری و یک کیلومتر خط انتقال فاضلاب با لوله دوجداره ۳۱۵ میلی‌متری اجرا شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح، یک‌ هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب فاضلاب پیش‌بینی شده و ۵ هزار نفر از جمعیت روستای وار از خدمات شبکه فاضلاب برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به مشخصات تصفیه‌خانه فاضلاب وار گفت: این تصفیه‌خانه با استفاده از فرآیند SBR و با ظرفیت تصفیه ۸۹۲ مترمکعب در شبانه‌روز احداث شده و همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری می‌رسد.

نجفی ادامه داد: در کنار اجرای تأسیسات فاضلاب، یک کیلومتر خط انتقال آب، عملیات نیرورسانی و فنس‌کشی مجموعه نیز اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح را ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی و اعتبارات ملی و استانی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح، گامی در جهت توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در منطقه، ارتقای سطح بهداشت عمومی و مدیریت بهداشتی فاضلاب خواهد بود.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، شبکه فاضلاب
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