باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

شهردار تهران در مورد طرح تورم صفر نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص طرح تورم صفر شهرداری توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 
مطالب مرتبط
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
young journalists club

همت کنیم تا یک الگو برای جهان اسلام بسازیم/ عدالت در تقسیم خدمات و تامین آرامش باید مورد دقت قرار بگیرند

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
young journalists club

استعفای خودم را تقدیم آقای قالیباف کردم/ مدیر اجرایی باید فهم بالایی درباره شهر داشته باشد

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
young journalists club

زاکانی: تهران از تحول در حوزه سخت عبور کرده است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم
۵۰۳

احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۴۶۰

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
۳۶۵

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۳۲۴

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم
۳۰۹

مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
درود بر این مرد بزرگ
۰
۰
پاسخ دادن