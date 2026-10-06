باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس ادعای وب‌سایت آکسیوس، مقام‌های ارشد امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه گذشته در نشستی محرمانه در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا درباره گام‌های بعدی واشنگتن در جنگ با ایران و تحولات جاری در یمن رایزنی کنند؛ نشستی که به ادعای این رسانه می‌تواند نشانه‌ای از تصمیم‌های مهم پیش‌روی آمریکا باشد.

آکسیوس در گزارشی به قلم باراک راوید مدعی شد این نشست چند ساعت به طول انجامیده و به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، جان راتکلیف، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری نیز در آن حضور داشتند.

نشستی غیرعادی

آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد این نشست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و چندین موضوع درباره بحران‌های غرب آسیا در آن «حل‌وفصل یا به‌طور عمیق بررسی» شده است.

روبیو نیز برگزاری این نشست را تایید کرد و گفت شورای امنیت ملی آمریکا برای برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت، مقام‌های ارشد را گرد هم می‌آورد، اما اذعان کرد برگزاری چنین نشستی در کمپ دیوید، اقدامی معمول و روتین نیست.

به ادعای آکسیوس، اهمیت این نشست زمانی بیشتر می‌شود که نشست مشابهی در ژوئن ۲۰۲۵ برگزار شده بود؛ تنها چند روز پیش از آغاز جنگ رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران.

ایران و یمن

این دیدار همزمان با مذاکرات متوقف شده بین واشنگتن و تهران بود، در حالی که ترامپ در حال بررسی از سرگیری حملات نظامی گسترده علیه ایران است. او پنجشنبه گذشته ادعا کرده بود که تهران یا با این توافق موافقت خواهد کرد یا «دیگر وجود نخواهد داشت».

در مورد وضعیت یمن، آکسیوس گزارش داد که عربستان سعودی ترامپ را برای شرکت در یک حمله هوایی برنامه‌ریزی شده علیه یمنی‌ها تحت فشار قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا تاکنون تمایل به رد این درخواست داشته است، اما مقامات می‌گویند موضع او ممکن است تغییر کند.

در حالی که مشاوران ترامپ در کمپ دیوید جلسه داشتند، او تلویحا ادعا کرد که به زودی در مورد ایران تصمیمی خواهد گرفت و مدعی شد که اوضاع «خیلی خوب پیش می‌رود» و ایران «خیلی خوب عمل نمی‌کند».

منبع: الجزیره