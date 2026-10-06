باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در صبح سه‌شنبه ۱۴ مهرماه اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و گرمدره، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور شهریار ـ تهران نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: آزادراه ساوه ـ تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

قلی‌نیا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، با توجه به حجم ترافیک و احتمال افزایش آن در ساعات ابتدایی روز، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودرو‌های مقابل را حفظ کنند.

منبع: پلیس راهور