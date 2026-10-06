باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تداوم حضور مردم در دویست‌ونوزدهمین شب + فیلم

مردم ایران در دویست‌ونوزدهمین شب، با فریاد مقاومت و ایستادگی، بر تداوم حضور خود در میدان‌ها تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دویست‌ونوزدهمین شب، مردم با سر دادن فریادهای مقاومت و ایستادگی، حضور خود در میدان‌ها را ادامه دادند و بر تداوم این حضور تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
تداوم حضور مردم در دویست‌ونوزدهمین شب + فیلم
young journalists club

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

تداوم حضور مردم در دویست‌ونوزدهمین شب + فیلم
young journalists club

ایران بر فراز قله‌ها + فیلم

تداوم حضور مردم در دویست‌ونوزدهمین شب + فیلم
young journalists club

دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم
۵۰۳

احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۴۶۰

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
۳۶۵

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۳۲۴

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم
۳۰۹

مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha