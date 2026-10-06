ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار امروز مجلس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یکصدونودوسومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) با ریاست علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس آغاز  شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به  گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها 
گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

انتخاب شش نفر از نمایندگان محترم مجلس جهت عضویت در هیأت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت نیز در دستور روز جاری قرار دارد.

برچسب ها: مقابله با نفوذ ، نمایندگان مجلس ، جلسه علنی مجلس
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