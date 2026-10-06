باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

فوق تخصص نوزادان در خصوص تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه طاهره طهرانچی، فوق تخصص نوزادان با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
young journalists club

آنفولانزا یا کووید، کدامیک خطرناکتر است؟

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
young journalists club

روند ابتلا به آنفلوآنزا، کرونا و سرماخوردگی در یزد افزایشی نیست

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
young journalists club

مشکلات گوارشی وجه تمایز کرونا و آنفولانزا/ احتمال افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا تا اسفند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم
۵۰۳

احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۴۶۰

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
۳۶۵

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۳۲۴

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم
۳۰۹

مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha