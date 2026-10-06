باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز، سه شنبه ۱۴ مهرماه در سفر یک روزه خود به استان فارس و شهرستان لامرد در سالن ورزشی این شهرستان که در جنگ تحمیلی اخیر مورد اصابت موشک‌های آمریکایی و صهیونی قرار گرفته بود حضور پیدا کرد و از نزدیک از محل شهادت چهار دانش آموز و یک معلم این شهرستان در این حادثه بازدید کرد.

نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تعدادی از دانش آموزان دختر لامردی در حال ورزش در رشته والیبال و تعدادی دانش آموزان پسر نیز درحال بازی فوتبال در سالن ورزشی شهید نعیمی لامرد بودند که هدف حملات موشکی دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفتند.

براساس این گزارش؛ چهار دانش آموز به نام‌های سیده هلما احمدی زاده؛ دانش آموز دختر پایه پنجم دبستان خدیجه کبری آبشولی، الهام زائری؛ دانش آموز دختر پایه پنجم دبستان شهید عامری و ایلیا خاتمی؛ دانش آموز پسر پایه ششم دبستان غیر دولتی سما و عبدالمصور رحمانی؛ دانش آموز پایه پنجم دبستان ۱۳آبان و یک معلم به نام آقای محمود نجفی؛ دبیر ورزش دبستان حضرت زهرا ازشهدای این جنایت وحمله ناجوانمردانه هستد.

گفتنی است؛ تعدادی از دانش آموزان لامردی نیز در اثر این حمله تروریستی مجروح شدند.

وزیر آموش و پرورش در این سفر در یادواره شهدای دانش آموز و معلم حمله آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی اخیر به سالن ورزشی شهرستان لامرد حضور پیدا خواهد کرد و با خانواده شهدا و جانبازان این حادثه دیدار و گفت‌وگو می کند.

کاظمی همچنین در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی دو مدرسه را در این شهرستان افتتاح ودر مراسم جشن عاطفه ها نیز در یکی از مدارس این شهرستان شرکت خواهد کرد.

منبع: آموزش و پرورش فارس