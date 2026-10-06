بالگرد نیروی دریایی آمریکا بر فراز دریای سرخ در نزدیکی عربستان وضعیت اضطراری اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک فروند بالگرد نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه هنگام پرواز بر فراز دریای سرخ در نزدیکی عربستان سعودی وضعیت اضطراری اعلام کرد و پس از آن از داده‌های عمومی رهگیری پرواز‌ها ناپدید شد.

بر اساس داده‌های عمومی رهگیری پروازها، این بالگرد از نوع Sikorsky MH-۶۰R Seahawk و با علامت فراخوان VVHR۵۱۲، حدود ساعت ۵:۲۰ عصر به وقت شرق آمریکا، هنگام پرواز در نزدیکی شهر ینبع در سواحل غربی عربستان سعودی، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، این بالگرد هنگام اعلام وضعیت اضطراری در ارتفاع حدود ۴۷۵ فوت (۱۴۵ متر) قرار داشت. ارتفاع ثبت‌شده برای بالگرد پس از آن به صفر کاهش یافت و سپس هواپیما از سامانه رهگیری ناپدید شد.

تا عصر دوشنبه، نیروی دریایی آمریکا به‌طور رسمی وقوع این حادثه را تأیید نکرده و اطلاعاتی درباره خدمه بالگرد یا وضعیت آن ارائه نداده بود.

علت اعلام وضعیت اضطراری نیز بلافاصله مشخص نشد.

برخی گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن بود که این بالگرد ممکن است سقوط کرده باشد، اما هیچ مقام رسمی سقوط آن را تأیید نکرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بالگرد آمریکایی ، دریای سرخ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
دس ب کار بشین خدمه شو ب اسارت بگیریم

بجا سه خلبان عزیزمون ک حتما در اسارت امریکا هستن
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