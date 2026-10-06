باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی از جوجه‌ریزی نزدیک به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه ای در واحدهای نیمچه گوشتی استان گیلان طی شهریورماه خبر داد و گفت: این میزان جوجه‌ریزی حدود ۱۲ درصد بیش از تعهد استانی در این ماه بوده است.

وی با اشاره به عملکرد جوجه‌ریزی در شش ماهه نخست سال، افزود: در مجموع طی این مدت، بیش از ۸۱ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ۹۰۱ واحد فعال نیمچه گوشتی استان با ظرفیت ۳۰ میلیون و ۸۴۸ هزار قطعه انجام شده که این میزان، بیش از ۲.۵ درصد بالاتر از تعهد تعیین‌شده برای استان بوده است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، این میزان جوجه ریزی، امکان تولید بیش از ۱۴۲ هزار تن گوشت مرغ را در استان فراهم می‌کند.

محمدی همچنین درباره نحوه تامین جوجه مورد نیاز واحدهای گوشتی در شش ماهه نخست سال، اظهار کرد: در مجموع تا پایان شهریور حدود ۵۵ درصد جوجه‌هایی که در واحدهای نیمچه گوشتی استان پرورش یافته‌اند، از جوجه های حاصل از تخم‌مرغ‌های تولیدی واحدهای مرغ مادر داخل استان تامین شده‌اند و بیش از ۸۶.۵ درصد جوجه‌های مورد استفاده نیز از کارخانجات جوجه‌کشی داخل استان خریداری شده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از سویه داخلی آرین در واحدهای پرورشی استان، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۴ درصد از کل جوجه‌ریزی انجام شده در استان طی شش ماهه نخست سال، مربوط به جوجه‌های سویه داخلی آرین بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به سهم بسزای شرکت های زنجیره تولید و تامین مرغ با نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی در عملکرد جوجه ریزی استان، تاکید کرد: تاکنون ۷۷.۵ درصد از مجموع جوجه ریزی صورت گرفته حاصل عملکرد شرکت‌های زنجیره فعال در استان بوده است.

منبع : روابط عمومی