در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثبت نام سجام در ۱۰ روز، ۲ برابر شد

مدیر سامانه های ارتباط با ذینفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: استقبال سهامداران از سامانه سجام در ۱۰ روز ابتدایی مهرماه با جهش ۲ برابری همراه شد و آمار‌های ثبت‌نام نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی را ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - نیما مهدیزاده مدیر سامانه های ارتباط با ذینفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: استقبال سهامداران از سامانه سجام در ۱۰ روز ابتدایی مهرماه با جهش ۲ برابری همراه شد و آمار‌های ثبت‌نام نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی را ثبت کرد.

او افزود: بعد از اعلام رایگان شدن ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» تا پایان مهر ماه، آمار‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ روز ابتدایی مهرماه ۴۱ هزار و ۲۱۲ نفر ثبت نام خود را انجام داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۰۰ برابری هستیم.

این مقام مسئول گفت: همچنین آخرین آمار تجمیعی ثبت نام و احراز هویت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» حاکی از آن است که با ثبت نام ۴۱ هزار و ۲۱۲ سهامدار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» و احراز هویت ۴۳ هزار و ۵۱۷ سهامدار دیگر در ۱۰ روز آغازین مهر ماه امسال، در مجموع تعداد ثبت نام سرمایه‌گذاران بازار سهام در این سامانه به ۴۸ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۱۷۱ نفر و تعداد احراز هویت‌ها نیز به ۴۱ میلیون و ۵۷ هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.

سجام چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

مدیر سامانه های ارتباط با ذینفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی در ادامه بیان کرد: مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمی‌شود. با ثبت‌نام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت مجدد اطلاعات شما نخواهد داشت. همه‌چیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد؛ سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایند‌های حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است.

او افزود: هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سود‌های جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع، و سایر خدمات الکترونیکی» بهره‌مند شود.

گفتنی است، برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به آدرس www.sejam.ir مراجعه کنید.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، سامانه سجام ، سپرده گذاری مرکزی
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