باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی مستند فلاهرتینا از سوم تا نهم مهر ۱۴۰۵ در شهر پرم روسیه برگزار شد و مستند من کبوترم در بخش رقابتی این رویداد توانست عنوان بهترین فیلم جشنواره را کسب کند و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را نیز به خود اختصاص دهد.

نماینده هیات داوران جشنواره فلاهرتینا در آیین پایانی این رویداد، مستند من کبوترم را از نظر ایده، فیلم‌نامه و کارگردانی اثری خالص و روشن توصیف کرد و آن را شایسته بالاترین امتیاز دانست.

در بیانیه هیات داوران نیز این مستند اثری قدرتمند، مستقل و ماندگار معرفی و از آن به‌عنوان اثری یاد شده است که میان فضا و زمان پیوند ایجاد می‌کند و زندگی یکجانشینی را در برابر زندگی کوچ‌نشینی قرار می‌دهد.

من کبوترم داستان زنی ۶۸ ساله را روایت می‌کند که در کوهستان‌های ایران متولد و بزرگ شده و پس از ترک زندگی عشایری، تلاش می‌کند خود را با زندگی شهری سازگار کند.

میل این زن برای بازگشت به کوهستان، محور روایتی درباره هویت، زندگی و پیوند عمیق انسان با طبیعت است.

آرمان قلی‌پور دشتکی نیز درباره نخستین نمایش بین‌المللی این مستند در جشنواره فلاهرتینا و واکنش تماشاگران نوشت: برای او ارزشمند بوده است که داستان یک زن بختیاری از کوهستان‌های جنوب غربی ایران توانسته در نقطه‌ای دیگر از جهان با احساسات و خاطرات انسان‌هایی از فرهنگی متفاوت پیوند برقرار کند.

وی با اشاره به ظرفیت سینما برای عبور از مرز‌های جغرافیایی و فرهنگی و نزدیک کردن انسان‌ها از طریق احساسات مشترک، جایزه جشنواره فلاهرتینا را به خاله کبوتر، قهرمان فیلم، تقدیم کرد و گفت این جایزه به همه مادران ایران، زنانی که بی‌صدا قهرمان زندگی خود و خانواده‌هایشان هستند، تقدیم می‌شود.

قلی‌پور دشتکی پیش از این نیز با ساخت مستند‌هایی از جمله امید من، گُنج، استشهادی برای خانعلی، آنسوی حصار، کاپیتان ۲۲، تنها میان سنگ‌ها، آرمتی، فرزندان خونیار، چامون، زری، یک قایق روی دریا و جشن سیاه جوایزی از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی به دست آورده است.

کسب عنوان بهترین مستند کوتاه بخش بین‌الملل شانزدهمین جشنواره بین‌المللی مستند ایران سینماحقیقت، بهترین مستند چهل‌ویکمین جشنواره VGIK مسکو، بهترین مستند هفدهمین جشنواره مستند ولگوگراد روسیه، جایزه ویژه زنان هفتادمین جشنواره ترنتو ایتالیا و جایزه بهترین فیلمنامه چهلمین جشنواره تورلو اسپانیا از جمله افتخارات این فیلم‌ساز است.

مستند من کبوترم همچنین در بخش رقابتی کوتاه سیزدهمین جشنواره DMZ کره جنوبی و چهل‌ویکمین جشنواره Torello اسپانیا انتخاب شده است.

تاکنون هنرمندان چهارمحال و بختیاری در جشنواره‌های بین‌المللی موفق به کسب جوایز مختلف شده‌اند.

منبع: ایرنا