باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن ابراز تاسف از جان‌باختن دو نفر از اعضای یک خانواده در پی حادثه ریزش معدن کرومیت «بیدوئیه» در شهرستان فاریاب، تاکید کرد: ابعاد فنی، ایمنی و قرارداد‌های این پروژه با فوریت از سوی دستگاه قضایی در دست بررسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح این خبر افزود: در نخستین ساعات وقوع این حادثه، رئیس دادگستری شهرستان فاریاب دستورات و اقدامات قانونی لازم را صادر و پیگیری کرد و طبق بررسی‌های اولیه مشخص گردید جان‌باختگان این حادثه (پدر و پسر)، از پیمانکاران پروژه بوده‌اند که اصالتاً اهل اصفهان می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: قرارداد اجرای این پروژه در تاریخ ۱۶ دی‌ماه سال گذشته منعقد شده است و معدن مذکور پیش از این سابقه ریزش قبلی نداشته است؛ با این حال، احتمال بروز نقص یا عدم رعایت الزامات ایمنی (بازدیدی) از سوی کارشناسان تحت بررسی است و از سوی دیگر بارش شدید باران نیز ممکن است دلیلی بر وقوع این حادثه باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده ورود کرده و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و پزشکی قانونی به عموم مردم اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است؛ این حادثه در محدوده مرزی شهرستان فاریاب و حاجی‌آباد هرمزگان، حوالی ساعت ۱۱ صبح رخ داد که به محض اطلاع، تیم‌های تخصصی و امدادی به محل اعزام شده‌اند.