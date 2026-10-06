رئیس‌جمهور آمریکا بدون ارائه توضیحی، نابودی دو شهر بزرگ کالیفرنیا در جریان جنگ با ایران را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی اغراق‌آمیز و هذیان‌گونه مدعی شد لس‌آنجلس و سن‌دیگو ممکن است در جریان جنگ با ایران نابود شوند، بدون آنکه توضیحی درباره منظور خود یا مبنای این ادعا ارائه کند.

ترامپ در جریان یک تجمع انتخاباتی در ایالت نبراسکا گفت که خواهان «یک پیروزی فوق‌العاده» است و مدعی شد جنگ با ایران بهای اندکی برای «امن نگه داشتن جهان و کشور آمریکا» دارد.

وی در ادامه با بیان ادعا‌هایی مبهم و غیرمنطقی درباره سرنوشت جنگ گفت: «آن‌ها می‌توانند یک شهر را نابود کنند؛ بگذارید لس‌آنجلس را نابود کنند، بگذارید سن‌دیگو را نابود کنند. این بهای بسیار ناچیزی است و خیلی زود تمام خواهد شد. اساساً تقریباً تمام شده است، هرچند ممکن است کمی بیشتر ادامه پیدا کند.»

ترامپ همچنین مدعی شد جنگ «دیر یا زود» پایان خواهد یافت، اما درباره اظهارات خود درباره احتمال نابودی دو شهر بزرگ آمریکا توضیح بیشتری ارائه نکرد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیش‌تر نیز اظهارات متعددی درباره توانایی آمریکا برای پایان سریع جنگ و شکست ایران مطرح کرده است؛ ادعا‌هایی که تهران آنها را رد کرده و بر ادامه توان دفاعی و مقاومت خود در برابر فشار‌های آمریکا تأکید کرده است.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه تجاوز علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران توافقی را برای توقف فوری درگیری‌ها در تمامی جبهه‌هذیان گویی ترامپ: لس‌آنجلس و سن‌دیگو ممکن است در جریان جنگ با ایران نابود شوندها، از جمله لبنان، امضا کردند.

با این حال، بامداد ۸ ژوئیه، آمریکا حملات گسترده خود علیه ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض توافق‌های مربوط به تنگه هرمز متهم کرد. حدود ۲۵ درصد از تجارت جهانی نفت و نزدیک به ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده از این آبراه عبور می‌کند.

دولت آمریکا پس از آن اعلام کرد استفاده گسترده از نیروی نظامی علیه ایران پایان یافته و رویکرد خود را به سمت اعمال فشار اقتصادی بر تهران از طریق تحریم‌ها تغییر داد.

منبع:تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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